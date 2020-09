Bille afsoner dom: Har fået fodlænke på

Nicki Bille er endelig begyndt afsoning af den dom, han blev idømt for knap halvandet år siden

En fodlænke om anklen.

Det er nu hverdagen for den tidligere landsholdsspiller Nicki Bille, der langt om længe er begyndt at afsone sin straf for vold og trusler.

Det bekræfter Billes advokat Asser Gregersen over for Se og Hør.

Den tidligere landsholdsspiller var i april måned sidste år i Københavns Byret, hvor han var tiltalt for at have truet en mand med en luftpistol, vold mod en dørmand, trusler mod en sygeplejerske og besiddelse af kokain.

(Arkivfoto) Rasmus Flindt Pedersen

Her blev han kendt skyldig i næsten alle forholdene og idømt fire måneders ubetinget fængsel.

Bille har dog ventet længe på at afsone sin straf.

For det første fordi han ankede dommen til landsretten, som han dog trak tilbage kort inden, sagen skulle for retten. Derudover har coronakrisen yderligere udskudt afsoningen, hvor lænken oprindeligt var planlagt til at skulle være sat på 12. marts.

Og det har været yderst frustrerende for Bille, at afsoningen blev udskudt, forklarer hans advokat til Se og Hør.

(Arkivfoto) Rasmus Flindt Pedersen

- Nicki blev idømt fire måneders fængsel i byretten, og han skal afsone to tredjedele af det. Det svarer vel til omkring to måneder og tre uger. Det er godt, at han er kommet i gang med det, så det kan blive et afsluttet kapitel, siger Asser Gregersen til Se og Hør.

Nicki Bille spiller på nuværende tidspunkt for Værebro Boldklub, der spiller i Sjællandsserien. I starten af september i år fik han sin sæsondebut for holdet, og han scorede tilmed et mål i kampen.

