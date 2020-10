Bille dømt igen

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Den 32-årige tidligere landsholdsspiller Nicki Bille er idømt 30 dages betinget fængsel og en bøde på omkring 7500 kroner.

Det kom Retten i Lyngby frem til torsdag, hvor han var tiltalt i en ny sag. Denne gang for vold og hærværk.

Bille nægtede sig skyldig i hovedforholdet omkring vold, men erkendte hærværket.

Ifølge tiltalen skulle Bille have spyttet forurettede, der var veninde med en, han datede, i ansigtet under en fælles køretur ved Strandvejen i Hellerup 13 maj i år, hvorefter han slog hende med knytnæve i hovedet.

Retten fandt det dog ikke bevist, at Bille slog forurettede i hovedet, og han blev derfor udelukkende kendt skyldig i at have spyttet hende i ansigtet.

Her lagde retten særligt vægt på forklaringen fra den kvinde, som Bille datede, der i retten torsdag fortalte, at hun tydeligt hørte, at Bille spyttede efter forurettede.

En ophedet diskussion

Episoden startede som et spørgsmål om åbningstiden på 7-Eleven, som de diskuterede.

- Jeg så det som, at vi drillede hinanden lidt med spydige kommentarer. Jeg kan godt lide at stikke til folk, men på en venlig og sjov måde.

Diskussionen blev dog hurtigt ophedet, og der blev talt med store bogstaver. Og ifølge Bille skulle forurettede have vendt sig om i bilen, peget på ham og sagt:

- Jeg gider ikke at høre mere på jeres uintelligente pis.

Derfor skubbede han hendes hånd væk, men at han skulle have spyttet hende i ansigtet og slået hende, nægter han. Han forklarer i stedet, at noget mundvand kan have ramt hende i diskussionen.

Retten dømte Nicki Bille skyldig i at have spyttet hende i ansigtet, og han fik derfor 30 dages betinget fængsel med vilkår om 40 timers samfundstjeneste.

Efter domsafsigelsen rejste Bille sig op og takkede for rettens tid.

- Det kan godt være, at jeg har gjort nogle dumme ting før, og der blev ophedet diskussion i bilen, men til at slå en kvinde. Det har jeg aldrig gjort, fortæller han.

Hærværk mod Airbnb

Det andet forhold omkring hærværk handlede om en knust rude i en Airbnb-lejlighed

Nicki Bille erkendte forholdet og forklarede selv i retten, at han havde været i byen, hvorefter han tog en taxa omkring klokken fire til en lejlighed i Snekkersten, som han havde lejet.

Han opdagede, at han havde glemt nøglen til lejligheden i København, hvorfor han slog ruden ind.

Bille fortalte intet til udlejeren om den knuste rude, og det fortryder han i dag.

- Dagen efter skulle jeg have sagt det til hende, men jeg skammede mig over det, fortæller han.

Bille skal derfor ud over de 30 dages betinget fængsel betale et erstatningskrav på omkring 7500 kroner.

