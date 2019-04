Bille efter dom: - Jeg er fucking stærk mentalt

Fra fodboldspiller til fodlænke.

Sådan kan fremtiden meget vel lyde for den tidligere landsholdsspiller Nicki Bille, der fredag blev idømt fire måneders fængsel i Københavns Byret.

Her var han tiltalt for at have slået en dørmand ned, truet en mand med en luftpistol, haft kokain på sig samt at have truet en sygeplejerske.

Selvom dommer og domsmænd var enige i, at han var skyldig i næsten alle forholdene, var Bille langt fra tilfreds, da dagen var omme.

Nicki Bille blev frikendt for at have transporteret luftpistolen uforsvarligt.

- Jeg gider fandeme ikke tage straf for noget, jeg ikke har gjort, sagde han til Ekstra Bladet med henvisning til, at han og advokat Asser Gregersen anker to af sagens forhold til landsretten.

Duoen mener, at 31-årige Nicki Bille snarere skubbede end slog den dørmand, der efterfølgende fik konstateret en brækket næse og blødninger ved øjet.

Og han truede efter eget udsagn heller ikke en sygeplejerske under sin indlæggelse, efter at han blev skudt i armen kort efter jul sidste år.

Nicki Bille foran retten. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Fucking stærk

Men at skulle i retten igen bliver ikke et problem for den tidligere så talentfulde angriber.

- Jeg er fucking stærk mentalt. Jeg magter og skal nok klare alt. Alt kan bare komme.

Inden afgørelsen faldt i retten, fik Nicki Bille, der det seneste år haft både et kokain- og alkoholmisbrug, sidste chance for at sende et budskab til dommer og domsmænd. Her gjorde han det klart, at han vil have sit liv på ret køl.

- Jeg hader den måde, jeg var på. Sådan er jeg ikke mere. Der har været mange wake up-calls, sagde han og henviste til skudepisoden.

- Det vil være ærgerligt, hvis den samme stat, som nu forsøger at hjælpe mig, vil sende mig i fængsel.

Det er dog ikke sikkert, at det netop er i et fængsel, at Nicki Bille skal afsone en straf.

- Hvorvidt du har mulighed for at bede om at afsone i fodlænke, er noget du skal tale med din forsvarer og Kriminalforsorgen om, sagde retsformand Henrik Tornberg i forbindelse med domsafsigelsen.

Han vil dog ikke selv komme ind på, om han ville afsone derhjemme med en lænke om foden eller i fængsel. Domme på op til seks måneders fængsel kan som udgangspunkt afsones med fodlænke i hjemmet, hvis Kriminalforsorgen giver tilladelse.

Skal i form

Mens han afsoner sin straf, håber han på at blive så fit, at han kan kickstarte sin fodboldkarriere, der det seneste år har stået på stand by.

- Drømmen er der selvfølgelig. Jeg skal spille fodbold. Jeg er lige kommet ud fra retten, så jeg aner ikke, hvordan jeg skal få det til at hænge sammen.

- Jeg håber at komme i form hurtigst muligt, sagde Bille.

Gennem sin karriere har Nicki Bille været forbi en lang række klubber, der har taget ham rundt i Europa. Det har både ført ham til Italien, Grækenland, Spanien, Polen og Frankrig.

Det er blandt andet penge, som han har sparet op gennem karrieren, han fortsat lever af.

