Bille har taget 'sindssygt meget' på: Får personlig træner

Det drengede smil er det samme som altid, og glimtet i øjet har han stadigvæk.

Men der er også ting ved Nicki Bille, der har ændret sig og gør, at han ikke længere ligner den, han engang var.

Den store Givenchy-jakke kan ikke skjule, at der er røget ekstra kilo på, og Bille selv gør det heller ikke. Trods alle hans problemer og kvaler i livet besidder han fortsat evnen at kunne grine ad sig selv,

- Jeg har taget sindssygt mange kilo på. Jeg aner ikke hvor mange. Jeg tør ikke gå på vægten, siger Nicki Bille til Ekstra Bladet.

Vi er taget til Værebro ved Bagsværd for at se ham spille pokalkamp for den lokale klub VB 1968.

32-årige Nicki Bille har spillet mod Milan på San Siro, for Danmark i Parken og mod Messi i La Liga. Nu hedder hjemmebanen Skovbrynet Skole med grå boligblokke og Ring 4 som naboer og Herlev Hospital 120 meter ude i horisonten,

Nicki Bille ved klubhuset i Værebro. Foto: Lars Poulsen

Ved det lille klubhus er der gang i både musikken og grillen under halvtaget. Den tidligere U21-landsholdsspiller Brian Nielsen står med en øl i hånden, da de rødklædte Værebro-spillere lunter ud til opvarmning en halv times tid inden kick off.

En alvorlig knæskade stoppede det tidligere stortalents karriere alt for tidligt, og knæet volder stadig problemer. Det gør lysken også, fortæller den langhårede tidligere Vejle-mand, men han spiller alligevel indimellem med for det kommende Sjællandsserieklub. 'Hvis der mangler ...'.

Det gør der ikke til pokalkampen mod Ishøj, hvor tilskuerne strømmer til i et sådant omfang, at en politibil triller forbi bag det ene mål for at vurdere situationen.

- Det er en vigtig kamp, siger Nicki Bille, der formentlig af samme grund har valgt tilskuerrollen bag bænken.

Han fik ellers 25 minutter ugen før, da Værebro slog Taarbæk 1-0 i Dyrehaven i 2. runde.

Men selvom man har klubber som Villarreal, Rosenborg og Évian på cv’et, kan en modstander fra Danmarksserien virke skræmmende, når taljemålet har oplevet opgangstider.

- Jeg var øm tre dage efter den kamp, og hvis jeg skal ind og spille, vil jeg gerne vide, at jeg kan give noget godt. Det er ikke nemt bare at gå ind og spille, og det er alligevel mange mennesker, ik', siger Nicki Bille og skæver mod sin nye hjemmebane, hvor der er fyldt godt op bag snoren, der omkranser banen.

Han fortæller, at Bagsværd-klubben kommer til at udstyre ham med en personlig træner, der kan hjælpe ham med at smide nogle af de kilo, der er røget på kroppen det seneste halvandet år.

Håber på fodlænke Nicki Bille blev i april 2019 idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have truet en cyklist med en luftpistol, vold mod en dørmand, trusler mod en sygeplejerske og besiddelse af kokain. Han valgte tilbage i januar at frafalde sin anke, men har fortsat ikke afsonet sin straf. Kort før coronakrisen lagde landet ned, var han til møde med Kriminalforsorgen med henblik på en afsoning med fodlænke, og det håber Bille fortsat kan lade sig gøre. - Det var totalt uheldigt. Jeg var til møde lige inden lockdown, men blev tvunget til at vente. Nu skal jeg snakke med dem igen, og det vil være rart at kunne afsone med fodlænke. - Det kræver bolig og arbejde, så det skal jeg lige finde ud af og have styr på inden. Nicki Bille har den seneste tid boet hos sin kæreste, men håber at få sin egen bolig inden længe. Vis mere Luk

26. december 2018 blev han under en fest i sin lejlighed i Sydhavnen skudt med et haglgevær i sin højre arm. Han var indlagt i flere måneder og sengeliggende længe efter udskrivelsen.

- Og jeg fortsatte med at spise, som jeg gjorde før. Jeg har altid været vant til at træne, men når man så stopper, går det stærkt lige pludseligt, siger Nicki Bille med henvisning til vægten, som han vil have ned på et niveau, så han igen kan komme til at ligne og bevæge sig som en fodboldspiller:

- Jeg tror først, at turneringen starter engang midt i august, og mit mål er at være i form på det tidspunkt.

Den tidligere Brøndby-spiller Quincy Antipas kan blive angrebsmakker med Bille i VB 1968. Den tidligere landsholdsforsvarer Martin Albrechtsen tørner også ud for klubben i Værebro. VB 1968 havde tre spillere med Superliga-erfaring på banen. Qunicy Antipas (191 kampe), Martin Albrechtesen (304 kampe) og Baris Özcan (33 kampe).

Fra sidelinjen ser han den tidligere Brøndby-spiller Quincy Antipas bringe sin nye klub foran 1-0, og det dufter for alvor af succes, da Værebro-klubben senere i 1. halvleg kommer på 2-0.

Den tidligere landsholdsforsvarer Martin Albrechtsen får for meget at se til i 2. halvleg. Efter en pauseføring på 2-1 bliver VB 1968 løbet over ende af Danmarksserie-holdet fra Ishøj og taber 6-2.

Pokaleventyret er ovre for den lille klub, og den tidligere pokalvinder Nicki Bille må nøjes med at vise sig frem i Sjællandsserien, når kampvægten atter tillader det.

- Jeg har savnet fodbolden meget. Fodbold er det eneste, jeg har lavet hele mit liv. Nu, jeg er kommet over på den anden side, er det rigtig hårdt at tænke på, hvad alt det her rod har betydet for min fodbold.

- Det har nok været det hårdeste.

Har konstante smerter

Fra sidelinjen fulgte Nicki Bille holdkammeraterne i VB 1968 i pokalkampens mod hans tidligere klub Ishøj. Foto: Lars Poulsen

Da Nicki Bille i starten af 2019 lå på Rigshospitalet med en sønderknust højre arm, troede han fortsat på en fremtid i den professionelle fodboldverden.

Bille ville tilbage på banen, men har nu erkendt, at fodbold for hans vedkommende fremover bliver på serieniveau.

- Det var ikke så nemt, som jeg lige troede. Jeg troede måske, at min fysik kunne holde til det, men min arm holdt ikke.

- Da jeg begyndte at træne ude i Ishøj, kunne jeg godt mærke, at den ikke var klar. Desværre. Blodomløbet er dårligt, så når jeg træner, får jeg ikke blod til hånden, og så bliver den blå og iskold, siger Nicki Bille.

Han trækker en smule op i ærmet og viser sin arm. Han bevæger sine fingre, men kan ikke strække dem helt ud.

- Jeg tror ikke, at det bliver bedre, end det er nu. Det er gået meget fremad, men jeg mærker til min arm hver dag.

- Jeg har nervesmerter konstant, men når jeg ser på, hvordan det så ud, da jeg blev skudt, er jeg glad for at være i live. Det var virkelig brutalt.

Drømmer om en trænerfremtid

Nicki Bille håber på en fremtid som træner. Her er han i selskab med Nikola Juric, der i mange år har været agent for ham. Foto: Lars Poulsen

Nicki Bille drømmer om en fremtid som fodboldtræner.

Den 32-årige Valby-dreng vil gerne give sine mange erfaringer både fra karrieren og livet videre til unge mennesker.

- Det er en stor drøm for mig at blive træner og arbejde med unge. Jeg føler, at jeg vil kunne bidrage med noget.

- På godt og ondt har jeg oplevet mange ting, og jeg vil gerne give mine egne erfaringer videre til andre, siger Nicki Bille, der ellers ikke har gjort sig de store tanker om, hvad nærmeste fremtid rent jobmæssigt skal stå på.

Muligvis skal der laves flere dokumentarprogrammer om hans liv til TV2. I løbet af foråret er der blevet vist syv episoder på TV2 Play, og der ligger tre afsnit mere klar til affyring.

Produktionsselskabet Koncern har mandsopdækket den kontroversielle fodboldspiller og vist hans op- og nedture siden den dramatiske skudepisode for halvandet år siden.