Bille kom tilbage: - Han har ændret sig drastisk

Ekstra Bladet ser tilbage på nogle af de mest læste historier i 2020. Dette er en opfølgning på den næstmest læste sportshistorie i løbet af året.

11. januar stiller Nicki Bille igen op til træning - om coronarestriktionerne tillader det - hos Værebro BK.

- Han har fået lysten tilbage hos os, og han har ændret sig drastisk. Jeg har kun positivt at sige om ham, siger Sunaj Demirkovski, den ene af Værebros to cheftrænere, til Ekstra Bladet.

2020 har dog ikke været været problemfrit for den tidligere landsholdsangriber, selvom han har haft sine opture i klubben.

Blev den store helt: - Råber og skriger i bar overkrop

I september kom det frem, at han måtte af med fodlænken og afsone på mere regulær vis, fordi han havde forbrudt sig mod reglen om nul alkoholindtag - angiveligt fordi han havde drukket en alkoholfri øl, som indeholdt en lille smule procenter alligevel.

I oktober blev Bille nok engang dømt, og denne gang kostede hærværk og vold 30 dages betinget fængsel og en bøde på 7500 kroner.

Bille med rådgiveren Nikola Juric til pokalkampen mod Ishøj. Foto: Lars Poulsen

Da fodboldspilleren kom ud i den frie luft igen, vendte han tilbage til sin klub og nåede at træne med en håndfuld gange, før efterårssæsonen var forbi for sjællandsserieklubben.

- Det var nærmest komisk at se, hvor meget han forbedrede sig, for han havde jo taget meget på, men smed mange kilo, da han stabilt trænede med.

En anden komisk detalje fra efteråret var, da Bille scorede sit hidtil eneste mål for holdet.

- Han blev skadet, da han scorer målet. Han var kun på banen i ti minutter, siger træneren om scoringen i 2-0-sejren over Lundtofte Boldklub.

Det var således hans første scoring siden scoringen i 1. division for Lyngby tilbage i september 2018.

Kilde: Sofascore

Som nævnt har Bille haft sit at slås med udenfor kridtstregerne, men træneren forsikrer, at det har været positivt at have ham med på holdet.

- Jeg havde mine fordomme, men han har virkelig vist sig som en god person, og han har det godt i klubben, siger Sunaj Demirkovski.

- Han har ikke skuffet mig eller nogen af sine holdkammerater.

TV2 følger fortsat Bille med et kamerahold for at udbygge dokumentarserien om han. Det bekræfter mediet over for Ekstra Bladet og fortæller, at den vil dukke op i løbet af 2021.

Henrik afslører hul i systemet: Sådan scorer du kassen på gule kort

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj

--------- SPLIT ELEMENT ---------