Bille røg i lukket fængselsafsnit

Da Nicki Bille efter eget udsagn intetanende kom til at overtræde reglerne for at afsone i fodlænke, røg han direkte i et lukket fængselsafsnit, bekræfter hans advokat

Fire måneders afsoning i fodlænke for vold og trusler blev som Ekstra Bladet skrev for tre uger siden radikalt ændret for fodboldspilleren Nicki Bille.

Ved en rutinemæssig kontrol fra Kriminalforsorgens side blev det konstateret, at han ikke var alkoholfri - og det udløste en enkeltbillet til det åbne statsfængsel i Horserød.

Eller det vil sige ikke helt. For der var faktisk ikke plads til Bille, så han røg i arrestafsnittet, der er den lukkede del af det åbne fængsel.

- Han har taget det godt. Han er ærgerlig over, at han er blevet sendt i fængsel. Især også fordi han i den første periode sad i arrestafsnittet. Ikke fordi han fortjente det, men fordi de ikke havde plads, siger Billes advokat, Asser Gregersen til Ekstra Bladet.

Det måtte Bille affinde sig med i næsten tre uger, indtil han i løbet af denne uge blev overflyttet til det åbne afsnit, hvor han skal sidde sin resterende straf af - cirka to uger.

At han overhovedet blev sendt til Horserød skyldtes altså en ikke-bestået alkoholtest. Ifølge Bille selv på grund af, at han havde drukket nogle Carlsberg Nordic, der på forsiden bedyrer, at den er 'alkoholfri'.

Det er den dog ikke helt. På bagsiden står nemlig, at alkoholprocenten er 0,5, og den misforståelse har fået Asser Gregersen til at klage til kriminalforsorgen.

- Ja, for hvis han ville have en rus, så havde han købt en en Grøn Tuborg.

- Når han har købt en, der står 'alkoholfri' på, så er det ikke for at få en rus - og han har ikke opdaget, at der var en lille smule alkohol i, siger advokaten, der dog ikke regner med at få noget ud af klagen.

- Jeg har aldrig skrevet en klage over en alkoholfri øl - og at nogen har mistet sine privilegier over sådan en, har jeg aldrig set før.

- Men Nickis problem er sagsbehandlingstiden. Nu kommer efterårsferien, og inden direktoraterne kigger på denne her, så tror jeg, at han har siddet sin resterende straf, forklarer han.

Nicki Bille blev idømt fire måneders fængsel for vold, trusler og besiddelse af stoffer. Hans seneste klub på topplan var Lyngby, der ophævede aftalen med ham i efteråret 2018.

Siden har han optrådt for Ishøj IF i Danmarksserien og VB 1968 fra Værebro i Sjællandsserien.

Bille afsoner dom: Har fået fodlænke på

Blev den store helt: - Råber og skriger i bar overkrop

Søsterens hjerteskærende ord