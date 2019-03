Billes retssag udskudt til slutningen af april

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Presse, domsmænd og almindelige tilhørere måtte mandag morgen forlade retslokale 27 i Københavns Byret med uforrettet sag.

Den tiltalte tidligere fodboldspiller Nicki Bille Nielsen dukkede aldrig op.

Nicki Bille stod tiltalt for fem forskellige forhold fra 22. oktober til 27. januar, men sygdom hos hovedpersonen udskød retsmødet.

Det besluttede retsformanden kort efter retsmødets begyndelse klokken 9.30.

Billes advokat, Asser Gregersen, oplyste hurtigt til den fremmødte presse, at Nicki Bille er syg og derfor ikke ville møde op i retten, som det ellers var planlagt.

Ifølge reglerne skal Nicki Bille inden for syv dage aflevere en lægeerklæring som dokumentation for, hvorfor han ikke mødte op.

Sagen skal i stedet køre 25. og 26. april. Anklageren ønskede således, at der bliver sat ekstra tid af på grund af nye vidner.

Derfor vil sagen strække sig over halvanden dag frem for en enkelt dag, som det oprindeligt var planen.

Nicki Bille mødte ifølge sin advokat ikke i retten i dag, da han både har fysiske og psykiske mén, efter han mellem første og anden juledag blev skudt i armen med en haglgevær.

- Han er jo blevet skudt. Uden at være læge så har han det ikke godt. Det er ret tydeligt for enhver. Dels har han ondt, og dels har han det ikke godt med den oplevelse. Det er ikke overraskende for nogen, lød det fra Asser Gregersen efter retsmødet.

- Han har haft nogle psykiske eftervirkninger, så det skal han naturligvis passes og plejes omkring. Han har også et forløb, hvor han skal efterses for den skade.

Ifølge advokaten er det en kombination af psykiske og fysiske eftervirkninger, der er skyld i afbuddet.

- Det er begge dele. Han har en tid, hvor han skal opereres inden for kort tid, og det tager jeg som et udtryk for, at så er der nok noget med armen, siger han.

Han regner med, at Nicki Bille er i stand til at møde op, når sagen i stedet skal køre i slutningen af april.

- Han vil gerne lægge det bag sig. Han har haft et skidt efterår. Jeg tror gerne, han ville være kommet i dag, men han har det for dårligt.

Advokaten oplyste yderligere, at Nicki Bille fortsat nægter sig fortsat skyldig i alle fem tiltalepunkter, men at han vil gerne forklare sin version i retten.

Tiltalt for vold, narko og trusler

Nicki Bille er tiltalt for at have truet en person med en luftpistol i indre København 22. oktober sidste år samt for at bære pistolen uforsvarligt og være i besiddelse af 0,26 gram kokain.

I en anden sag fra december sidste år er han tiltalt for at have slået en dørmand med knytnæve en eller to gange.

Senest kom det frem, at han også er tiltalt for at true en sygeplejerske på Rigshospitalet i forbindelse med behandling, efter han blev skudt kort efter jul i sin lejlighed i Sydhavnen.

