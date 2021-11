Bizar sag afgjort: Dansk kamp skal spilles om

Sjællandsserie-kampen mellem Glostrup og Ballerup Skovlunde har fået et bizart efterspil, og kampen står nu til at skulle spilles om

En yderst mærkværdig hændelse udspillede sig 25 september, da Glostrup FK og BSF (Ballerup Skovlunde Fodbold) tørnede sammen i Sjællandsserien.

Kampens dommer lavede en graverende fejl, der gjorde, at BSF måtte spille med en mand i undertal de sidste 17 minutter af dysten.

En spiller fra BSF havde i kampens hede fået to gule kort, der resulterede i en udvisning.

Ifølge reglerne i Sjællandsserien må holdet med den udviste spiller godt sætte en ny mand ind efter ti minutter. Dette afviste kampens dommer dog, og BSF måtte spille en mand i undertal resten af kampen.

Glostrup førte på daværende tidspunkt ved hændelsen 1-0 med godt et kvarter tilbage af kampen. Kampen sluttede med en 2-1 sejr til Glostrup.

BSF har siden indmeldt en protest, de har fået medhold i fra DBU Sjælland, og kampen skal nu spilles helt om.

Skarp kritik

Afgørelsen fra DBU Sjælland møder skarp kritik af bestyrelsen i Glostrup, der ikke mener, at det er en retfærdig afgørelse.

- Vi forstår ikke, at udgangspunktet er at spille kampen forfra. Man burde som minumum genoptage kampen, hvor fejlen blev begået. Vi ender med at blive straffet på flere måder med den her afgørelse, fortæller Rasmus Kirkeby, der er kasserer i Glostrup.

- BSF har selv tilbudt, i deres protest, at genoptage kampen, så derfor er vi helt uforstående overfor den afgørelse, DBU er kommet med i sagen, siger han.

BSF's formand Jakob Waag Villadsen er ikke uforstående overfor Glostrups frustrationer.

- Jeg kan sagtens forstå frustrationerne hos Glostrup over det, der skulle have været en kampafvikling, der blev afgjort på 90 minutter, nu skal spilles om, fordi reglerne fra dommerteamet ikke bliver overholdt. Men det er ude af vores hænder hos BSF, forklarer formanden.

Har fulgt reglementet

Ekstra Bladet har kontaktet DBU Sjælland for at få mere at vide om afgørelsen i sagen.

I et skriftligt svar skriver DBU Sjælland følgende:

'Hvis præmissen for dit spørgsmål er, at der er tale om en færdigspillet kamp, hvor det disciplinære system efterfølgende har afgjort, at der er foretaget en objektiv dommerfejl og forkert anvendelse af Fodboldloven, så er er præcedens i DBU Sjællands disciplinære system, at kampen skal spilles på ny.'

Ekstra Bladet har spurgt ind til, hvorvidt dommerniveauet i Sjællandsserien er tilstrækkeligt, når en hoveddommer og to linjedommere ikke kender til reglerne. Men heldigvis er hændelser som denne en atypisk scenarie, lyder svaret.

'Det er heldigvis yderst sjældent, at der begås objektive dommerfejl i kampene... Vi gør alt hvad vi kan for at efteruddanne dommerne, således at de holdes ajour med de lovændringer, der kommer fra FIFA. Derfor har vi også obligatorisk teorigennemgang for dommerne en gang om året, hvor regelændringerne bliver gennemgået.'