Blev den store helt: - Råber og skriger i bar overkrop

Angriberen Nicki Bille fik sæsondebut for Værebro Boldklub i en matchvinder-rolle, da han kom ind og scorede til 1-0. Efter kampen jublede han i bar overkrop

Efter flere mislykkedes klubskifte har Nicki Bille slået sig ned hos Værebro Boldklub, der spiller i Sjællandsserien.

Fredag aften fik den tidligere Villarreal-angriber sin sæsondebut. Men han begyndte på bænken og slæbte en kæmpe vanddunk for holdet hen til banen.

Efter 38 minutters spil kom Bille på banen, da kampen stadig var målløs. 22 minutter senere havde han scoret sit første mål i Værebro-trøjen.

- Bolden kom fra venstre side af, og så stod han inde ved midten, og der var faktisk tomt mål. Det var ikke mirakler, han lavede, men han stod på det rigtige sted. Han stod lige ude foran det lille målfelt, siger Sunaj Demirkovski, den ene af Værebros to cheftrænere, til Ekstra Bladet.

- Han gjorde det rigtig fint. Han arbejder som en hest i dag og gør det fornuftigt. Han holder på bolden og laver et stort genpres. Jeg er kun glad for, at han er på rette vej.

Angriberen har tre kampe og et mål på CV'et for det danske A-landshold. Fredag aften var han på pletten for Værebro Boldklub. Foto: Lars Poulsen

I afslutningsøjeblikket ved målet blev han dog samtidig skadet.

- Han scorer, men i samme øjeblik får han en forstrækning, som giver ham en lille fibersprængning.

Værebro-angriberen måtte derfor lade sig udskifte lige efter målet, men det ødelagde bestemt ikke humøret.

- Manden er helt jublende glad derinde (i omklædningen, red.) i bar overkrop, råber og skriger og har det godt. Jeg tror, at det er det her, han har brug for, siger Sunaj Demirkovski.

Nicki Bille kom ind og scorede i sin sæsondebut. Foto: Lars Poulsen

Nicki Bille var ikke til at fange for en kommentar, men lod altså fødderne tale denne dag.

Den tidligere landsholdsangriber og Værebro vandt kampen 2-0 over Lundtofte Boldklub. Klubben fra Bagsværd ligger med sejren nummer to efter fire runder i Sjællandsserien, inden de resterende kampe bliver spillet i weekenden.

