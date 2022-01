Blev selv snydt: - Det ville jeg simpelthen ikke være med til

Manglende transparens er agentbranchens største problem, mener Michael Stensgaard. I Ekstra Bladets podcast 'Agenterne' fortæller han, hvordan forældre og spillere kan være chanceløse i forhold til at gennemskue processer i en kompleks verden

Michael Stensgaard blev spilleragent første gang i 2003.

Han var det dog kun på fuld tid i få måneder, da den branche, han blev mødt af, ikke var en, han umiddelbart var særligt begejstret for.

- Der fandt jeg ud af, at agenterne desværre snød spillerne i rigtig, rigtig mange tilfælde. Og det ville jeg simpelthen ikke være med til, fortæller Michael Stensgaard i femte afsnit af Ekstra Bladets podcast 'Agenterne'.

Formoder at være blevet snydt

Stensgaard er tidligere fodboldspiller og repræsenterede som aktiv Hvidovre, FC København, Southampton og Liverpool.

I hans egne transfers var der, ligesom i langt størstedelen af alle handler i dag, agenter involverede.

- Blev du selv snydt som aktiv?

- Ja, det går jeg ud fra. Det ved jeg jo ikke, men jeg var jo lige så - i gåseøjne - dum som alle andre spillere, så jeg søgte ikke indsigt i, hvad der egentlig lå bag handlen.

Specielt husker Michael Stensgaard en episode, hvor han i forbindelse med sit skifte fra FCK til Southampton godt kunne tænke sig lidt ekstra i lønpuljen.

- Så gik jeg til agenten, og der sagde han, ‘der er ikke mere’.

- Så har jeg prøvet at sidde på den anden side i samme firma, hvor jeg så fandt ud af, hvordan de gjorde det.

- Og lad os bare sige, de tog for sig af retterne.

- Da jeg gik ud af rummet der, har jeg aldrig følt mig mere som en kæmpe idiot, fortæller Stensgaard.

Værst for familier uden ballast

Det var de erfaringer, Michael Stensgaard i 2003 fik i agentbranchen, som han fire år senere brugte til at bygge agentvirksomheden 'People in Sport'.

Her er transparens et nøgleord for Stensgaard, for det er mangel på samme, som han betragter som branchens største problem.

- En fortælling som den, du fortæller nu, er vel noget af det, der gør, at agenterne har et blakket ry?

- Ja, og jeg må sige, at i mange henseender er det berettiget. Men når det så er sagt, er der også en masse dygtige agenter, som arbejder rigtig hårdt for spillerne.

- Jeg tror, at hele problemet i agentbranchen for mig er, at det ikke er transparent.

- Spillere og forældre har ikke en jordisk chance for at få indsigt i noget som helst, så det kan rent faktisk betale sig at være en stor platugle, der bare snakker.

Og det går særligt ud over familier og spillere fra mere ressourcesvage hjem.

- Det, der er mit største problem, er, at en spiller med forældre, der er jurister eller revisorer eller andet, som er vant til at gennemskue vanskelige processer, de skal nok klare sig.

- Men det går værst ud over familier, som måske har det lidt svært. Som ikke har en baggrund og en ballast til at gennemskue hele den her verden. Og de bliver snydt i mange henseender.

- Det synes jeg er ærgerligt.

