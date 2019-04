'Bøsserøv' har fået nok: - Der skal gøres noget

Bøsserøv! Sorte svin! Eller måske 'ludersøn'! Diskriminerende tilråb er fortsat hverdag i dansk fodbold.

Det fik enkelte af OB's fans og FCK's Viktor Fischer i tvivlsom forening sat endnu en streg under denne spillerunde, hvor førstnævnte kom med homofobiske tilråb, og 7'eren svarede igen ved blandt andet at sende luftkys mod tribuneafsnittet.

Sådan så det ud, da OB's fans søndag kom med tilråb til Viktor Fischer.

Siden fulgte adskillige Brøndby-fans trop og fortsatte selvsamme gloser om Fischer i forbindelse med mandagens møde mellem vestegnsklubben og FC Nordsjælland.

Debatten har favnet vidt og bredt, og senest gik disciplinærinstansen ind i sagen. Men episoderne har også fået den homoseksuelle fodboldspiller Peter Mejlvang op af stolen.

Han har simpelthen fået nok af den homofobiske jargon, der florerer på og rundt om de danske fodboldbaner.

- Vi skriver år 2019. Jeg synes simpelthen ikke, at det hører hjemme. Jeg ser det som diskrimination på niveau med racisme, fortæller Peter Mejlvang, der har noteret sig, at tilråbene kan opfattes som 'hyggehomofobi'.

- Men vi bliver nødt til at huske på, at ti procent af befolkningen er homoseksuelle.

Måtte selv stoppe

Den 22-årige bornholmer har altid været glad for fodbold. Alligevel lagde han for en periode støvlerne på hylden.

- Da jeg var omkring 16 år, var der den her jargon i min lokale fodboldklub, hvor vi kaldte hinanden bøsserøv og så videre. Jeg vil også gerne indrømme, at jeg selv brugte de her ord, nok fordi jeg selv var meget usikker omkring mig selv.

- Jeg blev virkelig i tvivl, om mine holdkammerater ville kunne acceptere, hvis jeg sprang ud, for det lød jo som om, at det at være homoseksuel, det var noget negativt og noget forkert, og det gjorde, at jeg simpelthen valgte at stoppe, fortæller Peter Mejlvang.

Peter Mejlvang køber ikke, at debatten handler om politisk korrekthed.

- Fodbold er vores nationalsport. Så der er sindssygt mange mennesker og skæbner, som vi ekskluderer ved, at vi har sådan et sprogbrug.

- Den her jargon, der ligesom er, både på stadions, ude i de lokale fodboldklubber og så videre, er med til at gøre, at homoseksuelle springer fra fodbolden, og det synes jeg er rigtig synd.

- Vi har et klart problem, og dermed er det ikke bare politisk ukorrekt. Det er på en eller anden måde faktisk skadeligt for fodbolden.

At FCK-stjernen Viktor Fischer søndag tog én for holdet ved at sætte fokus på problematikken, var ifølge Peter Mejlvang af vital betydning.

- Det betyder rigtig, rigtig meget. Først og fremmest det, at der nu for alvor er kommet fokus på problemet, fordi det her er ikke noget nyt.

- At Victor Fischer står frem og råber op omkring problematikken gør, at vi får den her diskussion nu. Samtidig er Victor Fischer jo en stor profil i Superligaen og et forbillede for rigtig mange unge mennesker, så det tror jeg helt klart kan rykke noget også.

