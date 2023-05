Bombe i dansk divisionsklub: Henter tidligere CL-stjerne

Der er langt fra Monaco til Ishøj.

Og så alligevel ikke helt.

For 3. divisionsklubben Ishøj IF har gjort sit for at smelte stederne sammen, selvom de umiddelbart ikke har meget tilfælles.

Det har de nu.

Murat Kütük, der er sportschef i vestegnsklubben, bekræfter over for Ekstra Bladet, at den tidligere marokkanske landsholdsstjerne og Monaco-profil Nabil Dirar har underskrevet en officiel kontrakt med Ishøj IF.

Den nu 37-årige midtbanespiller, der har hygget sig med Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho og Radamel Falcao, kommer dermed til at drysse godt med stjernestøv ud over sine nye holdkammerater. I første omgang frem til 30. juni, hvor parterne skal se hinanden an, inden der er mulighed for forlængelse.

Allerede torsdag blev det meldt ud på Ishøjs Facebook-profil til stor glæde blandt de lokale fans, og de skal især sende et tak i retning af klubbens holdleder, der flere gange var stødt på marokkaneren i et fitnesscenter og til sidst fandt mod til at spørge ham 'er du ikke Nabil Dirar?', fortæller Murat Kütük.

- Vores mand er stor fan af Fenerbahce, hvor Nabil også har spillet, og da han så ham for tredje gang i fitnesscentret, kunne han ikke lade være med at opsøge ham.

- Vi endte med at få et telefonnummer på ham, inviterede ham til træning, og så gik det sin gang derfra. Han har et ønske om at blive ved med at spille lidt fodbold, og det kan da lige så godt være hos os.

Murat Kütük sammen med Nabil Dirar. Foto: Ishøj IF

Har etableret sig i Danmark

Nabil Dirar har fundet sammen med en dansk pige og er flyttet til Danmark. Ifølge bold.dk er han blevet gift, flyttet til Albertslund og har boet der i et halvt års tid, fortæller Ishøj-cheftræner Erdogan Aslan til mediet.

- Hvad giver I ham i løn?

- Småpenge. Han har tjent sine penge, griner Murat Kütük.

Nabil Dirar står noteret for 42 landskampe for Marokko og har foruden Monaco og Fenerbahce repræsenteret belgiske Club Brügge samt tyrkiske Kasimpasa.

For Monaco har han vundet det franske mesterskab og været med til at spille dem i Champions League-semifinalen.

Ishøj IF ligger på fjerdepladsen i 3. divisions oprykningsspil. De har tidligere hentet spillere som Nicki Bille, Osama Akharraz og Adnan Mohammed.

