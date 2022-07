Bommert: Lægger sig fladt ned

Både OB og SønderjyskE har meldt ud, at Troels Kløve er udlejet til sidstnævnte i to år - men nye regler sikrer, at spillere kun må udlejes ét år

Det færreste hæftede sig formentlig ved nyheden i fredags, da det kom frem, at SønderjyskE har lejet Troels Kløve i OB for de kommende to sæsoner.

Det var et budskab, som fik plads på platformene både hos SønderjyskE og OB.

Der er bare lige det problem, at det ikke længere er tilladt at lave toårige lejeaftaler, ifølge de nye FIFA-regler.

Fra 1. juli kom der nye regler. Af cirkulære 31, som er vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse, står der klokkeklart i paragraf 3:

'Lejemålets varighed må ikke være mindre end perioden mellem to overgangsvinduer og må ikke overstige ét år.

Troels Kløve skifter fra OB til SønderjyskE, men ikke på en toårig lejeaftale, som klubberne har meldt ud. Han er i første omgang kun udlejet i ét år, som nye FIFA-regler foreskriver. Foto: Jens Dresling.

SønderjyskEs sportsdirektør Esben Hansen erkender, at formuleringen i aftalen er uheldig.

- Vi overholder naturligvis FIFA-reglerne, så i første omgang har vi kun lejet Troels Kløve for ét år, siger Esben Hansen.

- Men siden aftalen blev indgået har det fremgået af begge klubbers hjemmeside, at aftalen er gældende i to år. Hvorfor det?

- Der er tale om en uheldig kommunikationsbrist. Som de nye regler er skruet sammen nu, kan vi ikke leje en spiller i to år.

SønderjyskE-sportsdirektør Esben Hansen erkender, at der var tale om en kommunikationsbrist, da både OB og SønderjyskE meldte ud, at Troels Kløve er udlejet i to år. Nye FIFA-regler siger, at lejeaftaler kun må være af ét års varighed. Foto: Lars Poulsen.

- Havde vi lejet Troels Kløve 30. juni, kunne vi godt lave en toårig aftale. Men nye regler gør, at vi kun kan indgå en étårig lejeaftale.

- Hvad er planen så med Troels Kløve om ét år?

- Planen er, at vi om ét år sætter os ned med OB og forhåbentligt finder ud af at forlænge lejemålet for yderligere ét år. Det er i hvert fald intentionen hos begge parter lige nu, siger Esben Hansen.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, ønsker ikke at forholde sig til den konkrete sag om Troels Kløve. Han vil til gengæld gerne udtale sig i generelle vendinger.

- 1. juli 2022 trådte der en ny FIFA-regel i kraft, der betyder, at lejeaftaler kun må være af ét års varighed.

- Derfor godkender vi ikke en lejeaftale, der har en længere varighed end ét år, siger Claus Thomsen.

Troels Kløves kontrakt med OB står til udløb i 2024. Altså om præcis to år, hvor anden del af lejeaftalen med SønderjyskE står til udløb.

