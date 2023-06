Kun i Ekstra Bladet

Det er med til at få stemningstribunerne til at ligne nytårsaften på Rådhuspladsen, men det er bestemt ikke uden konsekvenser.

For de danske Superliga-klubber brænder i den grad penge af, når de hiver pungen frem for at dække over fansenes udskejelser på tribunen.

To klubber har sat sig tungt i front på bødefronten, mens en enkelt klub er gået helt fri.