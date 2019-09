Brænder og brænder: Se uskarpe Bendtner

Transfervinduets vel nok største overraskelse landede mandag aften, da det blev officielt, at FCK hentede Nicklas Bendtner hjem til København på en blot fire måneder lang kontrakt.

Det er fire måneder siden, den 31-årige angriber spillede sin sidste kamp for Rosenborg, og der er derfor blevet sat spørgsmålstegn ved 'The Lord's' kampform eller mangel på samme.

Tirsdag viste Bendtner formen frem på FCKs træningsanlæg foran pressefolk og tilskuere, og her stod det klart, at der tydeligvis er et godt stykke vej endnu, før han rammer topformen.

Se i klippet ovenfor hvordan Bendtner jagter bolden flere meter efter en halvdårlig førsteberøring, for derefter at misse målet på sin afslutning.

Her kan du se reaktionerne i Ekstra Bladets tv-studie, da nyheden om Bendtner lander på deadline-day. Producer: Lasse Brøndal.