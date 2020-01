Brøndby-fans laver ballade i Odense

Brøndby-fans lavede uro under indendørsturneringen KMD Cup i Odense

Der var egentlig mest hygge og god fodbold på programmet ved KMD Cup, der fredag blev afholdt i Jyske Bank Arena i Odense Congress Center.

Der blev udvist flair, teknik og fede mål, da de fem hold, OB, AaB, Brøndby, AGF og det sammenbragte 'Øens hold' spillede om to finalepladser.

I den sidste kamp mødtes Brøndby og OB, og der var en del på spil. Brøndby skulle vinde med to, mens OB kunne gå i finalen mod AaB med et enkelt point. En Brøndby-sejr på et enkelt mål sendte i stedet AGF i finalen, så stemningen i hallen var høj.

Det var den bare ikke, efter at kampen endte uafgjort - og senere med en straffesparkssejr til Brøndby - der altså sendte OB videre.

For der opstod tumult mellem fansene i Brøndbys og AGF's tilskuerafsnit, og det udviklede sig hurtigt.

Kontrollørerne kom til, og snart var det dem, der måtte tage imod fra Brøndby-fansene, der blandt andet kastede med hegn.

Alt det foregik, mens U14-drengene OB og Brøndby var løbet på banen til 'Future Stars'-finalen, men de måtte hurtigt forlade den igen af hensyn til deres sikkerhed.

Finalen blev i første omgang aflyst, men da der igen var kommet ro på gemytterne blev den genoptaget - med en 1-0-sejr til Brøndby.

Den sejr kunne de ophidsede fans så glæde sig over, mens OB og AaB spillede seniorernes finale. Her blev det for anden gang i træk til en AaB-gevinst med en 6-3-sejr.

Brøndby-fans opførte sig aggressivt over for AGF-fans og kontrollører. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Politiet var også til stede, og dommer Claus Bo Larsen forsøgte at tale slagsbrødrene til ro. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Der var også folk, der fik knubs og som skulle tilses. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

