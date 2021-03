Brøndby i ærefuldt CL-nederlag

Brøndbys fodboldkvinder sørgede torsdag eftermiddag for, at der stadig er en smule spænding om det samlede resultat i Champions League-ottendedelsfinalen mod storholdet fra Lyon.

Den franske Champions League-vinder fra de seneste fem sæsoner vandt på hjemmebane det første opgør mod Brøndby med 2-0.

Det danske hold spillede en disciplineret og flot kamp og kunne rejse hjem fra Lyon med skindet på næsen, men også med en vis skuffelse, da det sidste mål blev indkasseret i absolut sidste tillægsminut.

Lyon satte sig som ventet på kampen i første halvleg, og for Brøndby handlede det mest om at holde stand med en god defensiv organisation.

Det var dog Brøndby, der havde den første store chance til at bringe sig tidligt foran.

Allerede i det femte minut blev Mille Gejl nedlagt lige uden for feltet, da hun var på vej mod mål i et gennembrud, og Nanna Christiansen sendte efterfølgende frisparket på overliggeren.

Trods mange franske hjørnespark var Brøndby dygtig til at afvise Lyon, men efter en halv time gik den ikke længere.

Efter et frispark reddede Brøndby i første omgang på målstegen, men bolden blev sendt tilbage i feltet, hvor angriberen Nikita Parris headede bolden ind til pausestillingen 1-0.

Også i anden halvleg sværmede Lyon-spillerne om Brøndby-feltet, men de mange skudforsøg var sjældent chancer af den helt åbne slags.

Det var det dog med 17 minutter tilbage, da Lyon på et indlæg fra venstre skabte en stor dobbeltchance i det lille felt, men Parris forpassede chancen for at blive dobbelt målscorer.

Brøndby forsvarede sig forbilledligt og så ud til at køre 0-1 hjem, men i kampens sidste angreb scorede Melvine Malard til 2-0, da hun stod fri i det lille felt.

Returkampen i Brøndby spilles på onsdag den 10. marts.

Også Fortuna Hjørring er med i ottendedelsfinalen. Holdet tabte den første kamp på udebane mod FC Barcelona med 0-4.

Bombe under landskampe: - Giver ikke mening

Drømmejob med stjernerne: - Var som krigszone