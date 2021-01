Brøndby kokser i Aarhus

AGF sikrede sig deres første testsejr i januar, da de besejrede Brøndby IF på hjemmebane lørdag eftermiddag.

Det sluttede med en 2-1-sejr til værterne.

Kampens første kasse stod Morten Frendrup ellers for efter knap en halv times spil. Den unge Brøndby-mand modtog bolden på århusianernes banehalvdel og brød igennem værternes forsvar, inden han sendte bolden i kassen fra en skarp vinkel.

De blå-gule holdt føringen indtil pausen, men ikke meget længere. Fem minutter inde i anden halvleg fik sydafrikanske GIft Links nemlig udlignet for AGF.

Casper Højer Nielsen spillede bolden ind til GIft Links, som stod lige uden for Brøndbys felt og med en hård afslutning sente bolden ind forbi Mads Hermansen i gæsternes mål.

Herefter så det længe ud til, at det ville slutte uafgjort, men sådan gik det ikke. Syv minutter før tid gik Brøndby-spillere fejl af hinanden og løb ind i hinanden, hvorfor bolden havnede hos Milan Jevtovic, som havde mere eller mindre frit løb ned mod Brøndbys mål. Efter en skudfinte krøllede serberen så sejrsmålet op i det fjerneste hjørne og straffede altså forsvarsfejlen.

Der blev ikke scoret mere, og AGF sikrede sig deres første sejr i testkampene, efter at de havde spillet uafgjort mod Viborg FF og tabt til FC Midtjylland.

Brøndby IF har nu tabt deres to testkampe. Den første var et nederlag mod Kolding IF.