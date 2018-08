Brøndby-kollaps i Europa: - Modellen er ikke holdbar

Et 0-1 nederlag hjemme mod Esbjerg og et efterfølgende nederlag til belgiske Genk på 5-2 er ikke noget tegn på en forestående krise.

I hvert fald ikke, hvis du spørger fodboldekspert, Morten Bruun.

- Jeg ser ikke nogen kæmpestor krise i Brøndby. De kunne også have tabt til Genk i sidste sæson med de her cifre.

- Brøndby skal nok komme med i toppen, og vi må jo bare sige, at det at Brøndby ikke kommer med i Europa League-gruppespillet, det er jo bare status-quo. Det gør de jo aldrig. Så det er jo ikke noget med, at det er en katastrofe i forhold til, hvad der normalt sker, siger han til Ekstra Bladet.

Under gårsdagens kamp mod Genk kunne Bruun se en tydelig klasseforskel, men det er ikke noget, som kommer til at have nogen indflydelse i superligaen, mener han.

- Den måde, som Brøndby spillede på i går, den er 100 procent holdbar i Superligaen. Om en uge, der er de sikkert færdige med at spille internationalt, og så er det jo egentlig fint.

- Jeg så en kamp, hvor Brøndby mødte nogle spillere, som de bare ikke møder, når de spiller mod Hobro og Aab. Trossard, Samata, Pozuelo. De findes ikke i den danske Superliga, siger Morten Bruun.

Brøndbyspillerne jubler med måscorer Hjortur Hermannsson, som fik reduceret til 2-1 i starten af anden halvleg. Foto: Olivier Matthys

Højt pres efterlader forsvaret åbent

Brøndby er kendt for deres offensive tilgang til spillet under Zorniger. Det giver dog også modstanderen flere muligheder den anden vej, og det er ikke kun mod svære europæiske modstandere, mener Morten Bruun.

- Man kan sige, at nogen af de begrænsninger, som viste sig i går mod Genk, de viste sig også mod København. De lukker tre mål ind, og så vinder man sjældent, fordi de møder nogle spillere, som er dygtigere, og som er i stand til at udnytte, at Brøndby blæser derudaf og ikke er gode til at beskytte sig, siger han.

- Jeg tror simpelthen ikke på, at modellen er holdbar internationalt. At man er så åben i en europæisk udekamp, mod et hold, som er bedre end en selv, fortsætter han.

Det er dog ikke noget, som skal bekymre Brøndbys mange fans, når de igen skal spille i Superligaen i weekenden.

- Mod alle Superliga-modstandere, FC København undtaget, der kan man sagtens spille, som man gjorde i går. Der vil jeg hævde, at Brøndby ville have slået alle andre hold. Måske ikke FC Midtjylland.

Zorniger og Larsson holder pressemøde før kampen mod Genk, som Brøndby endte med at tabe 5-2. Foto: Yorick Jansens

Ikke et problem med solgte profiler

Brøndby har i dette transfervindue ladet flere profiler fra sidste års sølvhold tage videre. Spillere som Christian Nørgaard og Frederik Rønnow, der var med til at danne en stærk kerne på holdet. Morten Bruun synes dog ikke, at det kan bære hele skylden.

- De er da svækkede, men hvem var det, der troede, at Brøndby kunne hente en bedre spiller end Christian Nørgaard? Og hvem troede, at Brøndby kunne hente en bedre målmand end Frederik Rønnow? Det er jo sådan, det er, når man er en sælgende, dansk klub.

- Jeg synes, Radosevic har nogle mangler, i forhold til hvad der var Nørgaards niveau, men ellers synes jeg jo ikke, at det er et hold, der er blevet fuldstændig splittet til atomer.

Han peger i stedet på, at de nye spillere sagtens kan spille sig varme i Brøndby-trøjen, og opfordrer fans til at tage det roligt.

- Jeg tror, at Brøndbys tilhængere skal have en smule tålmodighed med de nye spillere, og det skal deres træner måske også i virkeligheden.

- De var oppe imod en modstander, der var klar favorit. Så der skal de altså tabe nogle flere kampe, før jeg vil mene, at de er ude i en krise, siger han.

Europa-drømmene lever måske på lavt blus endnu hos enkelte Brøndbyfans, selvom det ser sort ud. En sejr med 3 mål på hjemmebane skal der til, for at de kan gå videre mod Genk, som efter gårsdagens kamp er ubesejrede i 13 kampe. 19, hvis man medregner venskabskampe.

- Det bliver usandsynligt svært for Brøndby at gå videre i Europa. Vi skal ikke begrave dem, inden de er røget ud, men hvis vi forudser, at de ryger ud, så må konklusionen være, at Brøndby har et nationalt hold, men de har ikke et internationalt hold, siger Morten Bruun.

Brøndbys fans vækker opsigt i Europa

Brøndby i kæmpe ydmygelse: - En af vores bedste præstationer!

Se også: Tjente 250.000 kroner om ugen: Nu er han gået fallit