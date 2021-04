Brøndby-kvinder hægter mestrene af i guldkampen

Brøndby gjorde lørdag titelkampen i kvindernes bedste fodboldrække til en duel med HB Køge.

Med en hjemmesejr på 4-1 over Fortuna Hjørring blev de nordjyske gæster reelt hægtet af i kampen om mesterskabet.

Fortuna Hjørring har efter nederlaget henholdsvis ti og otte point op til HB Køge og Brøndby, så forspringet bliver svært at hente.

I lørdagens opgør i Brøndby mellem de to klubber, der de seneste to årtier har domineret dansk kvindefodbold, tog værterne føringen med to scoringer midtvejs i første halvleg.

Brøndby-træner Per Nielsen kunne først se Agnete Nielsen gøre det til 1-0, inden Frederikke Lindhardt øgede til 2-0. Efter en times spil bragte Josefine Hasbo Brøndby på 3-0.

Med seks minutter tilbage fik gæsterne reduceret til 1-3 på et skud fra Olivia Holdt, inden Brøndbys Nanna Christiansen kort efter cementerede hjemmeholdets sejr med 4-1-målet.

Senere lørdag slog ligaens førerhold fra HB Køge på hjemmebane FC Thy-ThistedQ med 3-0.