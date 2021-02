Brøndby og FCK mødes i næste uge

Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona møder Sevilla onsdag. Kampene vises her (PLUS+).

Superligaen vendte tilbage med to spillerunder i samme uge, men i de kommende uger er kampprogrammet ikke så tæt. Der udnytter Brøndby IF til at lægge et par træningsopgør i kalenderen.

Det første af dem er tirsdag i næste uge, hvor holdet møder ærkerivalen, FC København. Ugen efter er modstanderen HIK, der til daglig optræder i 2. division og er ved at gøre klar til forårsstarten.

- Vi er i den heldige situation, at vi mere eller mindre ingen skader har i truppen. Derfor er det vigtigt at få spilleminutter i benene på de spillere, der ikke får så mange minutter i Superliga-kampene for tiden.

- Derfor sætter vi pris på at have muligheden for at spille nogle træningskampe og på den måde holde alle i truppen i gang og så skarpe som muligt, siger cheftræner Niels Frederiksen ifølge brondby.com.

Artiklen forsætter under videoen ...

Brøndby skal dog forvente at få kamp til stregen fra FC København. Gravesen og Jacobsen er nemlig enige i at klubben er en man skal frygte. Video: Discovery Networks.

Reserverne får ikke megen kamptræning i øjeblikket, da Reserveligaen ligger stille.

I løbet af foråret skal Brøndby ellers nok få sit at se til. Holdet skal spille 19 Superliga-kampe i alt, inden sæsonen slutter. De slipper' dog for pokalturneringen, da Fremad Amager sendte Brøndby ud i ottendedelsfinalen.

I Superligaen spiller Brøndby med helt i toppen og indtager faktisk førstepladsen i tabellen forud for den kommende runde. Det er dog ikke alle, der tror på, at holdet bevarer den placeringen sæsonen ud.

