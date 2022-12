Brøndby og FCM vil hive dansker hjem

Vito Hammershøy-Mistratis eventyr i Rumænien lakker mod enden, før det for alvor er begyndt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 30-årige dansker gået ind i den afgørende fase for, hvad der skal ske videre i karrieren, og det bliver ikke på holdet i CFR Cluj, som han skiftede til for seks måneder siden på en kontrakt frem til sommeren 2024.

Alt tyder på et skifte allerede i løbet januar, men for at det skal blive en realitet, kræver det, at rumænerne enten vælger at ophæve med Mistrati eller lader ham gå billigt.

Og som Ekstra Bladet forstår det, er det to scenarier, som meget vel kan ske.

Interessen kommer fra Skandinavien, hvor flere klubber har henvendt sig.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jens Dresling

Annonce:

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Randers inde i billedet, men også AaB, FC Midtjylland og Brøndby er interesserede, ligesom større adresser i både Sverige og Norge har meldt sig i kampen.

- Det kunne bestemt være interessant at få ham hjem. Der er ingen tvivl om, at vi har været rigtig glade for Vito, og han har gjort rigtig meget godt for os. Han er en dygtig spiller, sagde sportsdirektør i Randers, Søren Pedersen, eksempelvis til Tipsbladet torsdag.

Dermed kan det ende ud i lidt af en skandinavisk krig om Mistratis underskrift.

Midtbanespilleren har kun fået spilletid i ni kampe siden juli.

I Randers udviklede han sig til en Superliga-profil, og med skiftet til CFR Cluj fik han det udlandsskifte, han i lang tid havde drømt om, men det er altså ikke blevet som håbet.