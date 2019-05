Brøndby taber ny finale

For niende gang i historien kan fodboldkvinderne fra Fortuna Hjørring kalde sig danske pokalmestre.

De vandt lørdag aften 1-0 over Brøndby IF, der for nylig kunne lade sig kåre som danske mestre. Finalen blev spillet på Brøndby Stadion.

Brøndby havde vundet de seneste to pokalfinaler og ni af de seneste ti, men lørdag skiftede trofæet hænder.

Undervejs blev der uddelt to røde kort. Brøndbys Kamilla Karlsen blev udvist efter 33 minutter, da hun fik sit andet gule kort. Og i anden halvleg var det så Fortunas Laila Himle, der tog samme tur efter advarsel nummer to.

Det blev et mål af Fortunas Janelle Cordia, der afgjorde sagerne efter 63 minutter. Hun var på pletten, da holdkammeraten Karen Holmgaard driblede på venstrekanten.

Holmgaard spillede den skråt tilbage, og den flade aflevering fandt Cordia, som lagde bolden sikkert i nettet.

Brøndbys Nanna Christiansen har haft masser af mål i støvlerne i løbet af sæsonen, men da hun fik chancen på kanten af feltet på et frispark kort før tid, manglede skarpheden.

Hun sendte frisparket et godt stykke over mål, og det viste sig at være Brøndbys sidste skud i bøssen.

Brøndbys Rikke Sevecke kunne dog glæde sig over, at hun blev kåret som pokalfighter.

Se også: Hademodstander stopper AGF's sejrsstime

Se også: AGF har vendt skuffelse til historisk stime

Brøndby-træner: Vi skal have nye og sultne spillere