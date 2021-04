Brøndbys fans kræver boykot

Brøndby opfordrer Dansk Boldspil-Union (DBU) til dialog med fans, samarbejdspartnere og andre nationale forbund for at skabe forandring forud for VM i Qatar. Det oplyser Brøndby tirsdag på sin hjemmeside.

Det sker, efter at Brøndbys fans appellerer til boykot af slutrunden i Qatar i 2022.

- Vi, brøndbyfans samlet i Brøndby Support og fanafdelingen, opfordrer DBU til at samle en række nationale forbund og boykotte VM i Qatar.

- En anden model er, at DBU alene sender den sportslige sektor, undlader at facilitere billetsalg og markerer modstanden ved hver kamp, skriver fangruppen på sin hjemmeside.

- Vi er imod det forræderi mod fodbolden, som VM i Qatar er udtryk for, skriver fangruppen.

Hos Brøndby går man ikke lige så langt i retorikken mod VM i Qatar. Klubben opfordrer dog DBU til dialog.

- Brøndby IF opfordrer på denne baggrund DBU til snarest at indgå i yderligere dialog med fans, samarbejdspartnere og andre nationale forbund, så man i en fælles indsats kan bidrage til at skabe forandring i Qatar, og ikke mindst sikre, at Danmark bidrager væsentligt til at fremtidens valg af værtsbyer, og værtslande i idrættens verden ikke ender i et scenarie, som det vi oplever med VM i Qatar 2022.

- Brøndby IF ser frem til en fortsat dialog med klubbens forskellige fangrupper om denne debat, skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Brøndby erklærer sig enig i den kraftige kritik, som arbejdernes forhold i Qatar har fået i de seneste år. Og klubben er imod tildeling af værtskabet til Qatar.

- Der kan desværre heller ikke herske tvivl om, at processen ledende op til valget af Qatar som VM-vært tilbage i 2010, ligeledes er stærkt kritisabelt.

- Brøndby IF tager kraftig afstand til begge disse forhold, og mener ligesom klubbens fans, at de idealer fodbolden, som sport er bygget på, i den grad er blevet svigtet, skriver Brøndby.