Casper Sloth søger lykken i USA

Den tidligere danske landsholdsspiller Casper Sloth har fået fri af Silkeborg IF til at finde en ny klub, og nu er der ved at være nyt under solen.

Midtbanespilleren var igen torsdag ikke med, da SIF spillede testkamp mod Superliga-klubben SønderjyskE, og det er der sikkert flere gode grunde til, hvor den vigtigste er, at han lige nu er i USA, Casper Sloth. Det skriver flere amerikanske medier.

For eksempel fortæller Massivereport.com, at Sloth sammen med Tommy Redding og Sebastian Berhalter lige nu prøvetræner i klubben Columbus Crew, der er ved at samle sit hold til 2019-sæsonen.

Den oplysning har tipsbladet.dk fået bekræftet.

Columbus Crew hører til i det østlige USA og byen Columbus ligger i staten Ohio. Klubben røg i sidste sæson ud af semifinalerne i kampen om at vinde MLS-mesterskabet.

Casper Sloth, 26 år, har ikke været på holdet i Silkeborg hele sæsonen - midtbanespillerens aftale med klubben fra Søhøjlandet udløber til sommer, men SIF vil gerne af med spilleren og har villet det i flere måneder, hvor Sloth ikke har fået lov til at træne med på førsteholdet.

Udover en fortid i AGF og AaB har Casper Sloth også spillet for Leeds United i England.

Casper Sloth er ikke den eneste dansker, der er i Columbus Crew for tiden - klubben har midtbanespiller Niko Hansen på kontrakt. Han er født i Randers, men flyttede i en tidlig alder til USA. Tidligere har Emil Larsen tørnet ud for klubben.

Tipsbladet.dk har forsøgt at få en kommentar fra Silkeborgs sportschef, Jesper Stüker, men uden held.

Se også: Lovede stille transfervindue: Nu handler Superligaklub for 3. gang

Se også: Har et halvt år tilbage af kontrakten: Tysker ny anfører i Brøndby

Se også: Mestrene i tænkeboks: Storbud på bomber

Tog Superligaen med storm i guldsæson: I dag er han pizzakonge

En matchfixer står frem: Derfor endte jeg som kriminel