Chok på dansk tv-kanal: Bossen skrider - direktøren fyret

Discovery har valgt at sige farvel til sin nordiske sportsdirektør, Anders Antonsen, mens sportschef Anders Bay ifølge Ekstra Bladets oplysninger selv har valgt at sige op

Først forsvandt rettighederne til Premier League, og nu er flere markante medarbejdere også fortid hos Discovery Networks.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har sportschef Anders Bay valgt at sige sit job hos tv-stationen op, mens Anders Antonsen, nordisk sportsdirektør og COO i Discovery Networks Danmark, har fået at vide, at der ikke længere er brug for ham.

Antonsens afgang blev meldt ud tirsdag, og onsdag fik medarbejderne så at vide, at Anders Bay, der blandt andet har en fortid som kommunikations- og marketingdirektør i Brøndby, efter eget ønske har valgt at forlade tv-stationen.

- Jeg er blevet 51 år, og det er blevet sidste udkald, hvis jeg skal starte for mig selv. Det har altid været en drøm for mig at stå på egne ben som rådgiver.

- Jeg vil fokusere på at dyrke og opdyrke det område, som jeg kender bedst: Medierne og sporten. Jeg vil arbejde med rådgivning, kommunikation og projekter inden for begge felter. Det er her mine primære kompetencer ligger. Og jeg har allerede et par spændende opgaver i ordrebogen, siger Anders Bay til Ekstra Bladet.

Han har stor erfaring gennem mange år i mediebranchen og var i sin tid personlig rådgiver for Bjarne Riis. Bay har også været chefredaktør på Forza og Tips-Bladet og redaktionschef på TV 3 Sport for år tilbage.

Han stopper hos Discovery Networks allerede 1. september, og redaktionschef Christian Thye-Pedersen bliver konstitueret i chefjobbet.

Discovery har rettighederne til blandt Superligaen, landsholdet og Europa League, men har siden denne sæson ikke kunnet vise Premier League.

Konkurrenten Nordic Entertainment Group (NENT) sikrede sig den attraktive rettighed og har solgt en del af rettighederne videre til YouSees nye tv-kanal, Xee.

Netop Xee har hapset en af Discoverys mest kendte ansigter, Signe Vadgaard, mens Christine Møller er skiftet fra Discovery til NENT, hvor hun er blevet Premier League-reporter på TV3 Sport.

Anders Antonsen stopper også 1. september, og hans stilling som nordisk sportsdirektør bliver nedlagt.

