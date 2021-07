Christians store gestus: Giver stor pengegave

Christian Eriksen og Sabrina Kvist Jensen har doneret penge til et fynsk bosted for unge med funktionsnedsættelse

Selvom Christian Eriksen stadig er i gang med at komme sig oven på det hjertestop, der ramte ham i Danmarks EM-premiere mod Finland, har fodboldstjernen stadig overskud til at hjælpe andre.

Således har Eriksen og hans kæreste, Sabrina Kvist Jensen, netop doneret et ukendt pengebeløb til et bosted på Fyn for unge med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Det skriver TV2 Fyn.

- Det betyder rigtig meget, fordi han vil rigtig gerne den her målgruppe. Han er en ven af folket, og han glemmer ikke sine venner. Jeg er helt sikker på, at han vil komme og kigge, når han kan og har tid, siger Pia Becker, der er projektleder for 'Det gode liv'.

Hun kender Christian Eriksen gennem landsholdsspillerens barndomsklub MG & BK. Her er Christian Eriksen i dag ambassadør, mens Pia Becker er træner for et hold med spillere, der har forskellige former for funktionsnedsættelse.

Christian Eriksen sammen med Sabrina Kvist Jensen ved en tidligere udgave af Dansk Fodbold Award. Foto: Lars Poulsen

Igennem tre år har de talt om det nye projekt, og nu er det altså officielt, at Christian Eriksen og Sabrina Kvist Jensen smider en pose penge i projektet.

Det kræver dog flere investorer, hvis projektet bliver skal blive til virkelighed. Således vurderer Pia Becker, at det kræver omkring 50 mio. kroner, hvis drømmen om et bosted for op til 14 unge skal blive til virkelighed.

Mens Pia Becker kæmper videre for projektet, har Christian Eriksen fortsat ikke meldt ud omkring sin fremtid. Han opholder sig stadig i Danmark, men det ventes, at han indenfor en overskuelig fremtid vender retur til Milano, hvor han stadig er på kontrakt med Inter.

