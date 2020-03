Coronadrama: Danske klubber i hastemøde

Klubberne i Superligaen og 1. division holder torsdag et telefon-hastemøde for at blive opdateret på udviklingen, efter coronavirussen fortsætter med at brede sig.

Det blev besluttet længe inden, at statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften gjorde det klart, at det offentlige Danmark lukker ned som følge af den drastiske udvikling med coronavirus.

I kølvandet på det dramatiske pressemøde har Ekstra Bladet sent onsdag aften talt med Turneringschef i Divisionsforeningen, Peter Ebbesen, for at høre, hvorvidt de mange nye tiltag får konsekvenser for afviklingen af Superligaen?

- Vi har ikke nogen konklusioner her og nu på baggrund af det pressemøde, der har været her til aften, siger Ebbesen og uddyber.

- Det har vi ikke af to årsager. For det første er der i forvejen ikke tilskuere til kampene. For det andet har vi i forvejen arrangeret et møde med klubberne i de to bedste rækker torsdag, hvor coronavirus skal drøfes. Det er det, vi kan sige på nuværende tidspunkt, fortæller han til Ekstra Bladet.

Sikkert er det, at der er mange spørgsmål, som presser sig på for klubberne.

Ikke mindst muligheden for kompensation for de mistede tilskuerindtægter, efter Divisionsforeningen har besluttet at spille uden tilskuere resten af marts.

Længe før onsdagens pressemøde i Statsministeriet faldt ordene således fra Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen:

- Vi mener, vi falder ind under muligheden for at få erstatning efter de udmeldinger, regeringen kom med forleden (inden pressemødet onsdag aften, red.), siger Thomsen.

For én uge siden besluttede Divisionsforeningen at spille uden tilskuere for at følge den anbefaling, som statsminister Mette Frederiksen fremlagde på et pressemøde, hvor hun opfordrede til aflysning af arrangementer over 1000 tilskuere.

Divisionsforeningen vil undgå aflysning af kampene og derfor besluttede man at spille uden tilskuere.

Der var, som på alle andre stadions, tomt i Aalborg, da Lyngby blev besejret 3-0 i søndags. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Ingen regler

Mandag slog Claus Thomsen fast overfor Ekstra Bladet, at det koster fodboldklubberne i Superligaen og 1. division et beløb i niveauet 20 mio. kr. pr. spillerunde uden tilskuere.

Det vil altså sige, at fodboldklubberne står til at miste i niveauet 60 mio. kr. på de to resterende runder i marts i Superligaens grundspil samt tre runder i 1. division inden udgangen af marts.

I et interview, der blev foretaget tidligere onsdag, sagde Claus Thomsen, at der ikke er taget stilling til situationen, hvis der opstår coronavirus i større mængder på et af holdene fra de bedste danske fodboldrækker.

- Vi har ingen regler for, hvornår vi kan aflyse eller udsætte kampe. Det må vi vurdere ud fra den givne situation.

- Som udgangspunkt skal kampene spilles. Der var et tilfælde for et par år siden, hvor en del spillere fra SønderjyskE var ramt af maveinfektion. Her blev kampen gennemført, ligesom en pokalkamp blev spillet, selv om det ene hold ville have den udsat, fordi de havde mange på Smuk Fest.

Alexander Ludwig blev matchvinder i søndags, da Horsens vandt 1-0 over FCK. De skete for tomme tribuner. Torsdag holder klubberne i Superligaen og 1. division telefon-hastemøde om udviklingen. Foto: Jens Dresling.

Forholder os til udviklingen

- For os er det vigtigt, vi spiller så meget som det er muligt under de givne omstændigheder, forklarer Claus Thomsen.

Direktøren pointerer, at der lige nu er rigtig mange scenarier, hvis spredningen fortsætter med stor hast af coronavirussen.

- Det er vigtigt, vi forholder os til udviklingen hele tiden, fordi der er sket meget på blot én uge. Derfor kommer vi ikke til at gætte på, hvordan vi håndterer en given situation, før vi står i den.

- Og så melder vi hurtigt noget ud, når vi har forholdt os til den givne situation. Vi går ikke i panik, men må tackle de situationer, der opstår undervejs, fortæller Thomsen.

