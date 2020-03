Coronavirus på Brøndby Stadion: - Det kan ramme os alle

Ekspertens råd

Skal du til fodboldkamp eller store events de kommende dage, er det en gode idé at tage nogle forholdsregler.

- Risikoen ligger i, at man kommer til at være enormt tæt sammen med en masse mennesker, deler alle mulige ting og sager og rører ved de samme gelændere. Alle de der ting, der gør, at man faktisk er mere udsat, siger professor fra RUC Lone Simonsen, som forsker i pandemier.

Ifølge professoren bør du alligevel ikke melde fra til alt på grund virussen.

- Ville du selv tage til en koncert eller lignende?

- Det er nok mere sandsynligt, at jeg ville tage i biografen, men ja, det ville jeg nok. Altså, jeg tror, at vi allesammen kommer til at få den her virus mere eller mindre i løbet af de næste par år.

- Man kunne måske tænke, at man skulle fraråde ældre at tage til større forsamlinger, men det vil jeg overlade til Sundhedsstyrelsen, siger hun.