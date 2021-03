Danmarksserieklub tilknytter Lars Olsen

Den tidligere landsholdsspiller Lars Olsen blev fyret som cheftræner i Esbjerg fB i slutningen af sidste sæson som følge af mistillid fra spillertruppen. Nu har han fået et nyt job i fodboldverdenen.

Fremover skal 60-årige Lars Olsen være marketingschef i Danmarksserieklubben Ishøj IF. Det oplyser klubben selv i en pressemeddelelse.

- Den tidligere Superliga-træner Lars Olsen har sagt ja til at hjælpe Danmarksserie-klubben Ishøj IF med at pleje og skaffe sponsorer og få økonomi til klubben, så den kan komme frem i rækkerne, skriver Ishøj IF om Lars Olsens rolle i klubben.

Europamesteren skal hjælpe til i Ishøj. Foto: Ishøj IF

I et interview med LigaBold.dk forklarer den mangeårige Superliga-træner selv, at han kender flere i Ishøj IF.

- Det hænger sådan sammen at helt tilbage i 1992, da jeg var i Tyrkiet (hos klubben Trabzonspor, red.), fik jeg kendskab til én, der nu sidder i bestyrelsen i Ishøj.

- Ham kender jeg fra den tid. I sommer begyndte min søn (Ricki Olsen, red.) at spille derude, og så har jeg været ude at se nogle kampe, siger Lars Olsen til LigaBold.dk.

I første omgang skal den tidligere landsholdsspiller være tilknyttet Danmarksseriklubben indtil sommer.

Ishøj IF har været en særdeles omtalt Danmarksserieklub i de seneste år.

Her har de nemlig haft tilknyttet Nicki Bille Nielsen, som har forladt klubben igen. De har også hentet tidligere Superliga-spillere som Osama Akharraz, Adnan Mohammad og Ricki Olsen.

