Dansk dommer-legende død

Den tidligere danske topdommer Jan Schøn Hald er død. Han blev 58 år.

Det bekræfter hans datter, Cristina Schøn Hald overfor Ekstra Bladet søndag.

- Desværre er min far gået bort alt for tidligt efter et kort sygdomsforløb 30. oktober, skriver hun.

I et opslag på Jan Halds facebook-profil skrev familien lørdag:

- Jan har haft en stor indflydelse på rigtig mange menneskers liv og har altid sat sin familie over alt andet.

- Vi har haft verdens bedste, kærligste og stærkeste far og mand, og det vil vi altid være dybt taknemmelige for, og vi vil altid have Jan med os i alle de oplevelser, livet vil bringe fremover, skrev familien.

Jan Schøn Hald debuterede som dommer i Superligaen i 1997 og to år senere blev han FIFA-dommer.

Karrieren med fløjten blev indstillet i 2001, da problemer med lægmusklen blev for stor en udfordring.

- Den beslutning, jeg nu er nået frem til, har bestemt ikke været verdens nemmeste beslutning, men for at bevare den ærlighed, jeg altid har haft med mig selv i min dommergerning og ikke mindst overfor mig selv, har jeg taget min endelige beslutning, som i øvrigt er meget grundigt overvejet, lød hans forklaring dengang.

Og netop den ærlige og redelige facon har været kendetegnende for Halds virke som dommer i landets bedste række.

Han holdt af faget og gjorde en dyd ud af at være en kommunikerende type frem for en dikterende.

Jan Hald i aktion i Parken mellem FCK og Lyngby. Martin Johansen og Ayeni Bosun ser til. Foto: Lars Poulsen

Hald havde altid overskud til at tale, forklarer Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, der selv var aktiv i Superligaen samtidig som Hald.

Den tidligere Superliga-profil fik sidenhen et venskabeligt forhold til dommeren, efter de to begge havde parkeret deres professionelle karrierer på banerne.

- Jeg har siden været i tæt kontakt med ham, når jeg selv har kommenteret kampe på tv. Han var altid klar, når der var noget, sige Tøfting.

- Jeg læser også fodboldloven og dommerloven, men det gør jo vejen lidt kortere at skrive til ham. Så har jeg skrevet til ham, om han så den pågældende kamp, og så er han kommet med sit besyv på situationerne, fortæller eks-landsholdsspilleren.

Han har selv kommenteret det triste dødsfald på sin Facebook-profil.

Stig Tøfting. Facebook-opslag

