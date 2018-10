Dansk dommer overfaldet: Slået ned efter rødt kort

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Fodbolddommere over hele verden lever konstant med hård kritik, men i weekenden gik en spiller langt over stregen, og overfaldt den rutinerede dommer Søren Jacobsen i den danske Serie 2. Det skete i lørdagens kamp mellem Nykøbing FC og Rødby på NFC Anlæg Nord.

- Da han trækker det røde kort op til en Nykøbing-spiller, så får han et knytnæveslag på halsen og falder til jorden og får afblæst kampen, siger Thomas Christoffersen, der er formand for Lolland Falsters Fodbolddommerklub, til Ekstra Bladet.

- Efterfølgende kommer han på skadestuen, og episoden er også blevet politianmeldt, siger dommer-formanden.

Og det er ikke hver dag, at der sker noget så voldsomt på fodboldbaner i Danmark, og på Lolland-Falster har man været særligt forskånet for den slags i forhold til andre steder i landet.

- Jeg har været formand i fire år og siddet i bestyrelsen i yderligere to år, og i den tid har vi blot haft to tilfælde af den slags, siger Thomas Christoffersen.

Op til episoden havde dommeren ellers dømt en helt almindelig kamp uden den store dramatik, men da der manglede seks minutter, så opstod der tumult mellem flere spillere fra de to hold.

- Der er en spiller fra hjemmeholdet, som angiveligt har slået sin modstander, og dommeren gør det rigtige og trækker sig tilbage og observerer, og da der er styr på situationen, så giver han rødt kort til ham, der har slået og gult til ham, der har provokeret, men da han trækker det røde kort, så får han altså selv knytnæveslaget på halsen, siger dommer-formanden.

Umiddelbart er Søren Jacobsen sluppet uden større fysiske skræmmer.

- Han er selvfølgelig rystet over, hvad der er sket, men jeg har snakket med ham, og han ser ud til at være kommet rimeligt igennem det og har mod på at fortsætte.

- Han har faktisk allerede været på linjedommer-opgave søndag, og han skulle have det fint efter den kamp. Det er lidt som at køre galt med bilen. Det gælder om at komme i gang igen, og så er det godt at være ude til en kamp, hvor man er tre og ikke er alene, siger Thomas Christoffersen.

Som dommerformand blev han ringet op umiddelbart efter episoden, og han har sørget for, at den overfaldne dommer har haft nogen at snakke med og også har fået muligheden for hjælp til eventuelle forsikringer og psykologhjælp. Heldigvis skulle Søren Jacobsen være en rutineret dommer, der har mange kampe på sit cv, og som kender gamet.

Nu er det op til politiet at afgøre, hvad der skal ske med spilleren, der overfaldt dommeren, og mon ikke der også venter en lang karantæne fra fodbolden, når disciplinærudvalget kigger på sagen.

