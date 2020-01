Dansk dommer truet på livet: Spiller idømt fængsel

En fodboldspiller på et fynsk seriehold blev mandag idømt betinget fængsel for et verbalt overfald på dommer Bjarne Foli under en kamp i november 2018

Bølgerne går højt, og følelserne får frit spil, når der står noget på spil i en fodboldkamp, men mandag blev der trukket en grænse for, hvor langt man kan gå, når det gælder verbale overfald på dommerne.

Det skete i retten i Odense, hvor en 28-årig spiller i en fynsk serieklub blev idømt 20 dages fængsel og 40 timers samfundstjeneste for trusler mod en dommer i en kamp i november 2018.

Fængselsstraffen blev gjort betinget, hvilket primært skete på grund af den langstrakte sagsbehandling. Prøvetiden er et år.

At den dømte ikke skal bag tremmer, betyder dog intet for det signal, retten sendte til omverdenen. Det mener både den forurettede fodbolddommer, Bjarne Foli, og John Rasmussen, som er bestyrelsesmedlem i Fyns Fodbolddommer Klub, efter domsafsigelsen.

- Det er godt at se, at der skete domfældelse. Det er godt for fodbold, og det er godt for kollegerne, der dømmer derude uge efter uge, sagde Bjarne Foli, som var tydeligt mærket af sagen, da den omsider kom for retten.

Det var da også en voldsom episode, der blev trukket frem i retssalen. Kampen var fra start en intens affære. Det var også tilfældet på tilskuerpladserne, hvor der blev smidt kanonslag og demonstreret et engagement, som sagens vidner aldrig har set mage til.

Bjarne Foli måtte i kampen uddele flere advarsler, og da han skred til udvisning af den nu dømte, opstod der tumult, hvor han blev verbalt overfaldet og truet på livet. ‘Jeg skal nok sørge for, at du ikke kommer herfra i live,’ råbte den dømte ifølge Foli.

I retten nægtede den 28-årige at have udtalt sig på den måde, men han erkendte, at han kaldte dommeren en ‘fucking idiot’, som var ‘fucking elendig’. Vidner understøttede imidlertid kun Folis fremstilling, som byretsdommer Torben Østergreen-Johansen i domsafsigelsen beskrev som ‘detaljeret, sikker og troværdig’.

- Da kampen var helt i kog, forsøgte jeg at stoppe det, men den tiltalte var helt oppe at køre og var ikke til at stoppe, forklarede Foli i retten.

Foli afblæste kampen med tre minutter igen, da han blev truet. Det medførte fornyet opstandelse, og atter blev Foli da truet på livet. Det er ikke fastslået, hvem der stod bag denne dødstrussel nummer to.

Afblæsningen af kampen betød, at den 28-åriges hold blev dømt som taber, og det fik en flok spillere og muligvis også tilskuere med tilknytning til klubben til at storme frem mod dommeren.

En politibetjent, der tilfældigt var til stede ved kampen, forklarede i retten, at Foli var ‘hvid i hovedet’ af skræk, da han søgte mod udeholdets trænerboks og bad om straks at få tilkaldt politiet. 'Jeg bliver truet på livet. Det finder jeg mig ikke i,' sagde Foli ifølge betjentens forklaring.

Beskyttet af den civilklædte betjent mod den fremadstormende flok af spillere søgte Foli tilflugt i sin bil. Betjenten hjalp ham i sikkerhed ved at vise sit politiskilt, hvilket dæmpede gemytterne.

- Hvis ikke, jeg var trådt ind, så er jeg sikker på, at han var blevet overfaldet, sagde betjenten i retten.

Den dømte valgte efter en kort samtale med sin forsvarer at modtage dommen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen plads i fodbold

Fodbolddommer Bjarne Foli foran retten i Odense, hvor det mandag blev fastslået, at det koster fængselsstraf at true en dommer på livet. Også selv om det er sagt under en kamp, hvor følelserne kan være i kog. Foto: Brian Askvig.

I det snart halvandet år, der er gået, siden han blev truet på livet i en fodboldkamp, har den voldsomme episode ikke haft den store betydning for fodbolddommer Bjarne Foli, men da det hele blev genopfrisket i retten, ramte oplevelsen ham langt hårdere end forventet.

Det forklarede han efter retsmødet til Ekstra Bladet. Flere gange måtte han følelsesladet opgive at fuldføre sætninger, men han understregede, at han ikke til hverdag er mærket af sagen.

- Det har ikke øvet indflydelse på mit liv. Jeg dømmer stadig fodboldkampe og skal dømme kampe her i den kommende weekend, sagde Foli.

- Men det er klart, at når det hele kommer op til overfladen, så gør det indtryk.

- Jeg er fodbolddommer for at have det sjovt og for at hjælpe de unge mennesker ude i klubberne. Sådan noget som det her har ingen plads i fodbold, og det er godt, at det nu er slået fast med denne dom, sagde Bjarne Foli.

John Rasmussen, som er bestyrelsesmedlem i Fyns Fodbolddommer Klub, kalder sagen principiel. Han erklærer sig ‘vanvittigt tilfreds med’, at den tiltalte blev dømt for at true Foli på livet.

- Der sker meget i en fodboldkamp, og vi dommere skal kunne tåle meget, men vi skal ikke tåle at blive truet på livet, siger John Rasmussen.

- Jeg er tilfreds med, at retten slog fast, at det er strafbart at true folk på livet uanset, hvor det sker. For hele fodboldverdenen er det vigtigt, at der er trukket en streg i sandet.

