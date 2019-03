Dansk fodboldboss med kontroversielt udspil

Er resultaterne ligegyldige i ungdomsfodbold op til 17 år?

Det mener i hvert fald DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg, der fremførte det kontroversielle synspunkt lørdag på Fodboldens Kongres, som DBU afholdt for første gang i Horsens. Her deltog flere end 500 gæster i de forskellige diskussioner.

Under en debat med blandt andre Flemming Pedersen, den kommende superligatræner i FC Nordsjælland, slog Flemming Berg fast, at han gerne ser, at resultaterne gøres betydningsløse i ungdomsfodbold helt op til U17-alderen.

Det er ikke ensbetydende med, at holdene ikke skal spille for at vinde kampene.

- Jeg er stærk modstander af, at der er op- og nedrykning i ungdomsfodbold. Det er helt forkert, at man fra U-10 og frem til U-17 kan rykke både op og ned. Der er noget helt forkert i, at et ungt talent på 13-14-15 år kan stilles til ansvar, hvis et hold rykker ned. Ungdomsfodbold skal ikke være resultatfodbold, pointerer Flemming Berg.

- Når vi, som det er i dag, har resultatfodbold for ungdomsspillere, kan det have den konsekvens, at en træner ofte tænker kortsigtet og konstant kun spiller med de bedste spillere. Det kan give udfordringer i forhold til udviklingen af spillere på længere sigt.

- Jeg ønsker ikke der spilles resultatfodbold, før de kommer op til U-18 og U-19, påpeger Flemming Berg.

DBU’s talentudviklingschef har fremført synspunkterne i UEFA-regi, hvor han fra blandt andet Tyskland har opbakning til tankerne om at droppe resultatfodbolden i ungdomsrækkerne.

- Vi fik opbakning fra en del lande til vores tanker, forklarer Flemming Berg.

Mens talentudviklingschefen vil fjerne resultatfodbolden, fortalte han samtidig om en undersøgelse Manchester City har lavet.

- Manchester City har lavet en undersøgelse, der viser, at 83 procent af de spillere fra de seneste ti års kvartfinaler i Champions League har spillet førsteholdsfodbold, når de er 17 år. Det viser alt om, at talenterne skal være endnu tidligere klar end for 10 og 15 år siden, forklarer han.

