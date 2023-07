Dansk fodboldklub opsiger hele sikkerhedspersonalet

Sikkerhedschefen, tribunelederne og kontrollørerne i Esbjerg fB har modtaget en kedelig nyhed.

Fodboldklubben har nemlig valgt at fyre dem alle sammen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har kontrollørerne modtaget et brev fra Esbjerg Kontrollør Forenings bestyrelse, hvori der stod, at de er blevet opsagt.

Jens Hammer Sørensen, administrerende direktør i Esbjerg fB, har ikke sendt noget brev, men han bekræfter i et interview med Ekstra Bladet, at klubben har stoppet samarbejdet med sikkerhedschefen - og dermed ligeledes kontrollørerne.

- Vi har i Esbjerg i mange år valgt at have en sikkerhedschef i huset. Vi havde i mange år Jan Lindhardt, som nu er sikkerhedschef i Parken, og så har vi efterfølgende haft Jonas (Petersen, red), siger han og fortsætter:

Esbjerg fB spiller lige nu i Danmarks tredjebedste fodboldrække. Foto: Anders Brohus

Annonce:

- Nu vil vi lægge det ude af huset, og det har vi gjort hos Esbjerg Kontrollør Forening. Det har vi i god ro og orden fortalt Jonas. Vi har kun haft en aftale med ham, og så har han haft nogle kontrollører inde. Vi har kun sagt vores aftale op.

Kan måske fortsætte

Jens Hammer Sørensen tilføjer, at de nu tidligere kontrollører godt kan ses på stadion inden længe igen.

- Så når vi fyrer Jonas, så følger kontrollørerne med. Jeg håber da, at mange af de gode folk, vi har haft på stadion i mange år, tager dialogen med Esbjerg Kontrollør Forening om at fortsætte.

Den administrerende direktør understreger videre, at der ikke er noget dramatisk over fyringen af sikkerhedschefen.

- Jeg synes, det er hårdt at sige fyret, for vi har bare valgt at gå en anden vej. Det har jeg også sagt til Jonas. Han er dygtig og kompetent, og det har intet med hans arbejde at gøre. Der er intet dramatisk over det.

- Jeg har ikke fyret 5000 mennesker. Vi har opsagt samarbejdet med Jonas, som er en rigtig god fyr, der har lagt mange timer i Esbjerg.

Annonce:

Romerlys på banen

Afsluttende fortæller Jens Hammer Sørensen, at bestyrelsen i Esbjerg fB ikke har været utilfreds med det nu tidligere team.

Klubbens fans var involverede i nogle uheldige episoder i sidste sæson. Foto: Anders Brohus

Det er til trods for, at klubbens tilhængere har været involveret i nogle uheldige episoder i sidste sæson. Eksempelvis i Kolding i juni.

Her kastede nogle Esbjerg-fans romerlys på banen. Dommeren afblæste kampen kort tid efter.

- Vi har som klub bare valgt at gå en anden vej efter sæsonen. Og vi har ikke været utilfredse med det tidligere team. Der har været en åben dialog. Vi har bare valgt at starte på en frisk i forhold til vores fans. Det er vigtigt at sige, at vi har oplevet alt for mange udfordringer med vores såkaldte fans i sidste sæson. Det kan vi ikke acceptere, og vi tager afstand fra alt, hvad der skete ovre i Kolding, men det har intet med Jonas at gøre.

Vestjyderne indleder den nye sæson i Danmarks tredjebedste række 4. august med en udekamp mod Skive.