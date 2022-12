Dansk fodboldspiller bekræfter: I familie med Beyoncé

De fleste af os har hørt den før.

Den der ven, der fortæller os, at vedkommendes oldefars søsters kusines søn er en eller anden kendis. Men det er alligevel ikke mange af os, der ligefrem kan prale af at være i familie med et verdenskendt ikon.

Men lige præcis dét, kan den danske fodboldspiller Ryan Johnson Laursen faktisk.

Han er nemlig i familie med ingen ringere end Beyoncé. Det fortæller han til Se og Hør.

- Den er god nok. Det er langt ude. Men det er min oldefars brors barnebarn. Så min mors grandkusine og min grand-grand kusine, siger han.

Ryan Johnson Laursen har en fortid i Lyngby, Esbjerg og OB, inden han i sommers skrev under på en halvårig aftale med Sønderjyske. Foto: Kent Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ryan Johnson Laursen er da også halvt amerikaner, men han har ikke altid vidst, at han er i familie med en vaskeægte verdensstjerne.

Annonce:

Fodboldspilleren, der blandt andet har en fortid i OB, fandt for første gang ud af, at han var i familie med den amerikanske sangerinde, da han var med sin mor og søster i Louisiana i USA til en begravelse tilbage i 2006.

Her var Beyoncé nemlig også med.

På trods af forbindelsen er der dog aldrig faldet koncertbilletter eller lignende af til den 30-årige fodboldspiller. Hans mor har dog kontakt med Beyoncé-siden via Facebook, uden at der dog er tale om direkte kontakt med sangerinden.

Ryan Johnson Laursen har spillet 157 kampe i Superligaen for Esbjerg og OB, inden hans kontrakt i sommers løb ud. Det seneste halve år har han tilbragt i 1. division for Sønderjyske.

Kort inden jul kom det dog frem, at danskeren efter et halvt år i klubben ikke ville få forlænget sin aftale. Han er derfor på udkig efter en ny arbejdsgiver.