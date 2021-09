Dansk hold bortvist efter narkofund

En dommer gjorde et usædvanligt fund under en fodboldkamp 21. september mellem BK Skjold og Nørrebro United.

I nærheden af Skjold-spillernes tasker fandt han en pose med stoffer, mens der var pause i kampen, skriver BT.

Både kampens dommer og spillerne fra Nørrebro United var af den opfattelse, at Skjold-spillerne var påvirket af stoffer og 'ubehagelige' at spille mod.

Derfor har Nørrebro United kontaktet Skjold-holdet og meddelt, at de ikke vil møde dem igen. Og det kommer de heller ikke til. I hvert fald ikke i Skjolds røde og hvide trøjer.

Holdet er således kylet ud af klubben, fortæller klubbens formand Jan Sørensen til BT.

- Et hold med ulovlige rusmidler tolererer vi selvfølgelig ikke på nogen måde. Så derfor har vi bedt dem om at finde et andet sted at spille fodbold, siger Jan Sørensen, til BT.

Det er ikke blevet bevist, at spillere var påvirket, og ingen af de pågældende spillere har erkendt, at stofferne tilhørte dem.

DBU København har bekræftet historien over for BT og støtter op om ekskluderingen af holdet. Dommeren har ikke ønsket at stille op.

Skjold er Danmarks største klub ifølge DBU København. Ifølge den seneste opgørelse har klubben 2330 medlemmer, men altså nu i hvert fald nogle færre.