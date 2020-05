Dansk klub laver overskud i coronaperioden

Mens coronakrisen gør store indhug i de fleste professionelle fodboldklubbers pengetanke, har den faktisk haft en positiv effekt forFredensborg BI, der til daglig optræder i Sjællandsserien. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

For mens medlemmer i stor stil er blevet ved med at betale deres kontingenter, er klubbens udgifter faldet, i takt med at den ikke har træninger og kampe at arrangere. Det giver et forventet overskud på 10-20.000 kroner.

De penge skal dog hverken gå til at lukke huller i budgettet eller indkøbe dyre redskaber til klubben. I stedet skal beboerne og medarbejderne på byens plejehjem have noget at glæde sig over i en svær tid.

-Vi har ikke besluttet, om det skal være kontanter eller vi skal indkøbe en gave, men vi forestiller os, at gaven skal gives til kommunens plejehjem, hvor de ældre og de ansatte kan få glæde af det, siger formand Lars Jespersen tilFrederiksborg Amts Avis.

Fredensborg er en lille by i Nordsjælland, og det lokale fodboldhold spiller som nævnt i Sjællandsserien. Her indtager FBI, som klubbens initialer er, en aktuel femteplads i pulje 1.

Den aktuelle sæson har dog lille i dvale siden oktober; først på grund af vinterpause og siden på grund af coronavirus.

