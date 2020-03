Dansk klub sender alle hjem

NordicBet Liga-klubben Nykøbing FC gør nu som de fleste andre klubber i dansk fodbold og sender medarbejderne hjem. Det bekræfter falstringerne på sin hjemmeside.

Hjemsendelsen gælder foruden hovedparten af administrationen også klubbens spillere og trænere. Nykøbing FC nævner det ikke selv, men initativet tages formentlig med støtte fra regeringens trepartsordning.

- I NFC følger vi myndighedernes anvisninger og beslutningen om, at dansk klubfodbold er suspenderet på ubestemt tid, som Divisionsforeningen har truffet, er den rigtige. Den støtter vi fuldt ud, skriver formand Tage Nielsen og fortsætter:

- Der har været mange skriverier om de økonomiske konsekvenser af dette, også fra jeres side. Til det kan jeg kun sige, at i en situation med så meget usikkerhed og bekymringer vil det være forkert at tale om andet end, at vi alle skal følge myndighedernes råd om, hvordan vi passer på hinanden.

- Af den grund har vi valgt at hjemsende alle spillere, trænere og hovedparten af vores administration indtil videre

Nykøbing FC er på ottendepladsen i landets næstbedste række.