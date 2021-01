Dansk klub solgt for anden gang på to år

FC Roskilde har fået nye ejere. Det meddeler 1. divisionsnedrykkerne i en pressemeddelelse.

Carsten Salomonsson har ejet klubben i næsten to år, men nu har en lokalt gruppe personer overtaget hans aktiepost og skudt flere penge i klubben. Samtidig åbner den nye ejergruppe for nye sponsorer.

- Det er vigtigt for os, at FC Roskilde kommer til at hvile økonomisk i sig selv. Vi kommer hverken for at tjene penge eller fylde huller op. Resultatmæssigt var 2020 et pauvert år for klubben og økonomisk temmelig udfordrende. Vi skal over et bjerg her i 2021, men vi investerer i projektet og klubben, fordi vi tror på det.

- Vi kan ikke løse det alene. Når vi lægger penge og arbejde i projektet, er det samtidig en åben invitation til flere virksomheder om at gå ind og støtte op gennem sponsorater, siger Rene Christiansen, der har virksomheden Salafri og er en del af den nye ejergruppe i FC Roskilde, ifølge pressemeddelelsen.

FC Roskilde er aktuelt i 2. division, efter at de i fjor rykkede ud af 1. division, men inden Carsten Salomonsson overtog for snart to år siden, var det ikke sikkert, at klubben kunne overleve. Det har den imidlertid gjort, og det glæder den nu tidligere ejer.

- For mig handlede det om at redde klubben, så jeg kan kun være tilfreds med den løsning, der nu er fundet. Jeg er glad og stolt over at kunne levere stafetten videre til lokale kræfter. Det er det helt rette set-up, og jeg kan kun ønske de nye ejere og klubben al muligt held og lykke. Jeg er sikker på, at FC Roskilde vil klare sig godt, siger Carsten Salomonsson.

FC Roskilde er nummer 10 i den ene halvdel af 2. division.