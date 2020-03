Dansk klubfodbold suspenderet på ubestemt tid

3F Superliga, NordicBet Liga og 2. Division sættes nu på pause på ubestemt tid som følge af coronavirus.

Danmarks sundhed og sikkerhed er højeste prioritet, hvorfor beslutningen ikke ændres, før myndighederne åbner op for, at der igen kan afvikles kampe.

Det skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse, hvor direktør Claus Thomsen understreger, at man gør alt for at få spillet samtlige kampe i sæsonen.

Med det in mente at de danske klubber med stor sandsynlighed går et tætpakket program i møde.

- Så selvom vi nu suspenderer turneringerne på ubestemt tid, så gør vi alt for at være klar igen, så snart det er muligt, siger Claus Thomsen.

Han fortæller, at det er målet at få turneringerne afviklet inden 30. juni, men tilføjer, at det kan blive nødvendigt at spille enkelte kampe på den anden side af den dato.

Foto: Philip Davali

Ekstra Bladet erfarer, at Divisionsforeningen har håb om, at Superligaen kan starte op igen i slutningen af april eller begyndelsen af maj.

Alt afhænger selvklart af udviklingen, og de første runder, når turneringen genoptages, kan meget vel blive uden tilskuere.

Omend udskydelsen af EM i fodbold er en trist konsekvens af udviklingen med coronavirus, har beslutningen fra UEFA figureret som en håndsrækning til de europæiske ligaer. Heriblandt altså også de bedste danske rækker.

- Vi havde ønsket, at den europæiske folkefest var blevet til virkelighed, men glæder os til at være en del af den i 2021. Beslutningen har givet ekstra plads til, at de nationale ligaer og de europæiske klubturneringer kan blive spillet færdige, siger Claus Thomsen.

Superligaen samt 1. og 2. division har været sat på pause siden torsdag 12. marts. I første omgang lød suspenderingen dengang på to uger.

