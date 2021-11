Dansk spiller fik hjertemassage på banen

Der var jubel i Vordingborg-lejren, da Anders Nielsen i det 90. minut scorede det fuldt fortjente sejrsmål til 2-1 i lørdagens sjællandsseriekamp i Nakskov, men kort efter blev glæden erstattet af chok og forfærdelse.

Det skriver Sjællandske.

Efter slutfløjtet sank Benjamin Rud Jensen sammen på banen, og Vordingborgs træner Jan Faber frygtede det værste.

– Jeg snakkede med nogle tilskuere, og pludselig så jeg, at 'Benji' lå på jorden. Jeg troede sgu, at han var død…, siger en rystet Jan Faber til Sjællandske.

Matchvinder Anders Nielsen og målmandstræner Nils Stausholm, der er henholdsvis politi- og militærmand, var hurtigt over den 25-årige midtbanespiller for at hjælpe. Og efter få minutter stødte en lokal paramediciner til og gav hjertemassage, da Benjamin Rud Jensen mistede bevidstheden helt.

'Nogle af drengene græd'

Senere fortsatte arbejdet med at stabilisere Vordingborg-spilleren i ambulancen, inden han blev kørt til sygehuset i Nykøbing Falster, hvor han stadig er indlagt.

Benjamin Rud Jensens forældre overværede kampen og fulgte naturligvis med til sygehuset. For resten af Vordingborg-holdet gik turen hjemad efter at have sundet sig en smule.

– Nogle af drengene græd, og andre kunne slet ikke sige noget. Det var en frygtelig oplevelse, og man når jo at tænke tusind ting. 'Benji' har jo to små børn, og jeg ville bare gerne hjem til mine egne børn. Men turen fra Nakskov var syv gange længere end normalt, siger Jan Faber, der stort set ikke fik lukket et øje natten til søndag.

Klokken 07.49 tikkede der dog en besked ind, der gav en smule ro hos træneren.

'Det er ikke meget, jeg har fået sovet i nat', skrev Benjamin Rud Jensen til Jan Faber.

'Jeg blev overflyttet til hjerteafdelingen klokken 03.40 i nat og blev vejet og målt, og jeg har lige fået at vide, at jeg er den første, lægen skal tilse. Og så må vi se, hvad de finder ud af. Jeg har det bedre i dag. Mine brystsmerter er faldende, men stadig slem hovedpine og svimmelhed, og følelserne sidder uden på tøjet', fortsatte han.

'Det fik smilet frem'

Benjamin Rud Jensen afsluttede sin besked med ordene 'Du må hilse gutterne og alle omkring holdet. Fedt vi fik de tre point'.

– Det fik smilet lidt frem, siger Jan Faber.

– Det viser jo noget om, hvor meget 'Benji' og de andre spillere vil det her – for klubben og hinanden. De er noget helt særligt. I bund og grund er det jo fuldstændig ligegyldigt om vi vandt – eller det er det måske ikke alligevel…, siger han.

Vordingborg mangler en enkelt kamp i efterårssæsonen – på hjemmebane mod Haslev lørdag 13. november – men lige nu er det usikkert, om den bliver spillet som planlagt. I første omgang får VIF-spillerne besøg af Danmarks Idræts-Forbunds krisepsykologer i forbindelse med mandagens træning.

– Nogle af dem har lige mistet en kammerat, som vi var til mindehøjtidelighed for fredag aften. Og så sker det her dagen efter. Det er helt vanvittigt, siger Jan Faber, der roser FC Nakskov for stor og hurtig hjælp.