Dansk spiller-tilbud vækker glæde: Er Europas mest populære

Rundt omkring i Europa løber en masse fodboldspillere, som ikke har nogen klub at spille for.

Disse spillere får tilbud om træning og spilletid hos de pågældende landes spillerforeninger, og særligt i Danmark er dette tilbud en populær løsning for de spillere, som endnu ikke har fået en ny kontrakt, efter den gamle er udløbet.

Ifølge tal fra engelske BBC er de danske tiltag klart de mest populære med 90 deltagere. Det næsthøjeste antal deltagere findes hos Italien med 65 spillere, mens resten af landene kun har mellem 16 og 39 deltagere.

Det vækker glæde hos Spillerforeningen, at så mange spillere vælger at deltage i træningerne.

- Jeg ved, det er fordi, vores medlemmer har fået øjnene op for, at det er et godt tilbud. Der er nogle gode trænere. ProTreatment er de bedste fysioterapeuter i Danmark, og de bedste fodboldspillere kommer fra hele verden for at blive behandlet af dem. Det kan vores medlemmer blive gratis, som en del af det her tiltag. Så faciliteterne omkring det her er noget, som de gerne vil være en del af, siger Kresten Blæsild, som er uddannelses- og karriererådgiver hos Spillerforeningen og projektleder på Team Spillerforeningen, til Ekstra Bladet.

- Vi gør det jo lidt anderledes, end de eksempelvis gør i Spanien, hvor de åbenbart skal ansøge om at komme med. Hos os er vores træninger åbne for alle medlemmer. Og langt de fleste kommer til gode klubber, som passer til deres niveau, siger han.

Kresten Blæsild vurderer desuden, at omkring 70-80 procent af de kontraktløse spillere finder en klub i de øverste danske rækker efter at have været med til deres træningsforløb og derefter til prøvetræninger i de klubber, som viser interesse for dem.

Tiltagene virker

Målmanden Viktor Anker er en af de spillere, som har benyttet Spillerforeningens tiltag, og som efterfølgende har fået kontrakt i en klub.

Når han tænker tilbage på tiden hos Team Spillerforeningen, som initiativet kaldes, så har det kun været en positiv oplevelse.

- Det er et enormt godt initiativ med gode muligheder for fodboldspillere, som vil holde sig ved lige både formmæssigt og med boldføling, som er enormt vigtigt og kan være lidt svært at holde ved lige alene, fortæller han.

FC Helsingør inviterede Viktor til prøvetræning i klubben og valgte derefter at skrive kontrakt med den unge målmand, som tidligere har været på kontrakt i Brøndby IF.

- De ville gerne kigge på mig i et par træninger inden, så de kunne tage stilling. Det sagde jeg selvfølgelig ja til, og det gik super godt. Det er jo klart, at der har det også noget at skulle have sagt, at jeg var 100 procent klar boldfølingsmæssigt og i god form, så jeg kunne præstere. Og det resulterede så i en kontrakt efter blot tre træninger og en kamp.

Et liv ved siden af fodbolden

Det handler ikke kun om fodbold, når spillerne er samlet. Mange spillere kan have gavn af at tage en uddannelse sideløbende med deres fodboldkarriere, så de har noget at falde tilbage på, når de engang skal stille støvlerne på hylden.

- Vi har dem samlet tre dage om ugen i tre uger, næsten ti timer ad gangen. Her bruger vi også rigtig meget tid på at tale uddannelse og civil-job med dem. Vi har to civilprojekter, Job4Player og Study4Player, som kan hjælpe fodboldspillere med rigtig mange ting. Det er jo også en del af vores arbejde, for når de er hos os, så er de jo lidt i udkanten af den professionelle fodboldverden, og så skal de jo også i gang med nogle andre tanker om, hvad de skal lave med deres liv, siger Kresten Blæsild.

Samarbejde på tværs af nationer

FIFPro, som er den internationale sammenslutning af Spillerforeninger, støtter hvert år de individuelle landes foreninger, så de kan gennemføre den slags initiativer.

Tidligere har de samlet hold fra hele Europa til en turnering, hvor de spillede mod hinanden internt og på den måde kunne vise spillernes potentiale for interesserede klubber.

Disse turneringer er imidlertid blevet droppet, og man valgte i stedet at bruge pengene på lokale initiativer i de individuelle lande.

- Man skal jo vurdere, om det er omkostningerne værd. Det er sjovt at have en international turnering, men pengene er bedre givet ud på noget lokalt, i stedet for at bruge dem på rejser, siger Mads Øland, som er direktør i Spillerforeningen.

- Tendensen, for de spiller, der spillede i FIFPro Tournament, den var, at de spillere, som spillede for det spanske hold, de fik kontrakter i Spanien. Dem, der spillede på det franske hold, de fik kontrakter i Frankrig. De fik kontrakter i deres egne lande, når de kom tilbage, og derfor begyndte FIFPro at prioritere støtten til de nationale tiltag, hvilket også er en af grundene til, at vi har kunnet opgradere så meget, uddyber Kresten Blæsild.

En anbefaling værd

Viktor Anker var glad for sin tid hos Team Spillerforeningen i sommerens preseason, og han mener, at det kan give alle fodboldspillere noget, at holde sig i form med den slags træninger hen over sommeren.

- For mig personligt, så er jeg jo målmand, og det har givet mig meget videre i min karriere også, med at holde mig 100 procent klar. Når nu Helsingør eksempelvis viste interesse for mig, så var jeg klar til at gå ind og præstere fra første træning. Jeg skulle ikke have banket lige så meget rust af, som hvis jeg ikke havde været igennem det forløb her, siger han.

- Det er nogle gode træninger og nogle dygtige trænere, som er derude, og man holder formen bedre ved lige, når der er flere omkring en. Du kan godt gå ud og løbe i en skov fire-fem gange om ugen og stå og jonglere lidt med en bold, men tingene gøres lidt bredere sammen med andre, og derfor så giver det så meget. Så jeg ville klart anbefale det til andre.

