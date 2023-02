Dansk stjerne deler glædelig nyhed

Jannik Vestergaard er blevet far til en lille ny, afslører den danske forsvarsspiller på Instagram

Karrieren kører ikke på skinner for Jannik Vestergaard, men i privaten er historien en anden.

Den danske forsvarskæmpe er nemlig blevet far igen.

Det løfter han selv sløret for på sin Instagram-konto, hvor han har delt et billede af den nyfødte.

'Mere liv,' skriver den danske stjerne til billedet.

I kommentarerne til opslaget lykønskes Vestergaard blandt andet af Pierre Emile Højbjerg, den tidligere FCK-back Oscar Wendt og sin nuværende klub Leicester City.

Lagt på is

Den glædelige nyhed må siges at falde på et tørt sted.

Jannik Vestergaard er nemlig lagt fuldstændig på is i Leicester City. Blandt andet er det ikke blevet til et eneste minut i Premier League for danskeren i indeværende sæson.

Ligeledes blev Vestergaard også vraget fra den danske trup til VM i Qatar.

Selvom danskeren er langt fra spilletid i Leicester, valgte han i vinterens transfervindue at blive i sin klub.

Det skyldtes blandt andet konen Pernille Vennikes graviditet.

- Hvis vi var kommet til enighed tidligt i vinduet med en anden klub, kunne min kone have nået at rejse med mig, men nu er det alt for tæt på fødslen, og hun må ikke flyve, forklarede Vestergaard dengang til TV 2 Sport.

Jannik Vestergaard er nu far til to, efter han og Pernille Vennike i 2019 blev forældre til en dreng.