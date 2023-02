Dansk topagent dømt for svindel

Den registrerede fodboldagent Alan Hvedehave har fået en dom for skatteunddragelse for mere end tre mio. kr., som han nu er dømt til at betale tilbage til staten - samtidig fik han en betinget dom på ét år og tre måneders fængsel

Den hvide skjorte under den lyseblå jakke og charmekluden i brystlommen fortalte alt om, at det her var et stort øjeblik for fodboldagenten Alan Hvedehave.

Den 52-årige agent sad nemlig til højbords, da FC Midtjylland præsenterede klubbens hidtil største navn, Rafael van der Vaart.

For Hvedehave var direkte involveret i handlen, der faldt på plads i sommeren 2016.

Men nu er tandpastasmilet i sandhed stivnet hos Alan Hvedehave.

For fodboldagenten har nu rettens ord for, at han er kriminel.

Han har modtaget en dom for økonomisk kriminalitet.

Alan Hvedehave var med til at sende Rafael van der Vaart til FC Midtjylland. Nu er han dømt for skatteunddragelse på et beløb på tre mio. kr. Foto: Claus Bonnerup.

Helsingør Dagblad har omtalt sagen - dog uden at nævne Alan Hvedehaves navn.

Det har Ekstra Bladet besluttet at gøre, fordi Alan Hvedehave gennem mange år har været en fremtrædende agent i den danske fodboldverden.

Alan Hvedehave har i perioden 2012-2016 unddraget samfundet for mere end tre mio. kr. i skat og moms. Via sit eget agentfirma samarbejdede han med et større agentbureau, som han fakturerede.

Sagen blev behandlet ved Retten i Helsingør som en ren tilståelsessag, hvor Alan Hvedehave tilstod samtlige 12 anklager om groft skatte- og momssvig.

Dommen lød på ét år og tre måneders betinget fængsel. Han kommer dog kun til at afsone straffen, hvis han begår ny kriminalitet i en periode på to år.

Dommen mod Alan Hvedehave blev afsagt ved retten i helsingør, hvor sagen blev kørt som en tilståelsessag. Han tilstod samtlige 12 anklagepunkter. Foto: Philip Davali.

Helsingør Dagblad har i detaljer beskrevet, hvordan svindlen har stået på gennem årene.

Alan Hvedehave startede i det små, da han i 2012 snød Skat for 82.000 kr.

I 2013 'glemte' han at betale 376.000 kr. i skat. Værst var det i 2015, hvor han snød Skat for et beløb i niveauet 1,7 mio. kr.

Samlet løb den ubetalte skatte- og momsregning op i et beløb på 3.182.358 kr., som han også er dømt for at betale i bøde.

Alan Hvedehave har gennem flere år været en fremtrædende og kontroversiel agent på det danske marked, hvor han mener, han skabte kontakten til Celta Vigo, da Pione Sisto blev solgt.

Alan Hvedehave mente, at han havde halvanden millioner kroner til gode, da Pione Sisto blev solgt til Celta Vigo. Den sag tabte han ved en tidligere lejlighed i retten til Sistos bror, Angelo. Foto: Lars Poulsen.

Men Angelo Sisto, der er bror til Pione, ville ikke betale de halvanden million kroner, som Hvedehave krævede. Parterne endte i retten, hvor Hvedehave tabte.

Alan Hvedehave har også været i konflikt med DBU tilbage i 2014. Her advarede DBU mod brugen af uautoriserede agenter og nævnte ved den lejlighed Alan Hvedehaves navn.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Alan Hvedehave, der ikke er vendt tilbage på vores henvendelser på telefon, mail og sms.

Vi ville gerne have spurgt ham nærmere til, hvorfor han i en periode over fire år valgte at snyde samfundet for mere end tre mio. kr. Samtidig ville vi gerne have hørt ham, om man kan stole på ham i fremtiden. Og om han forventer at fortsætte som agent, selv om han nu har fået en dom.

Agentlicens i farezonen

Alan Hvedehave står stadig opført på DBUs hjemmeside som registreret fodboldagent.

Det gør han på trods af, at han har modtaget en dom ved retten i Helsingør for skatteunddragelse for et beløb på godt og vel tre mio. kr.

Samtidig har han modtaget en betinget dom på ét år og tre måneders fængsel.

Men det kan være et spørgsmål om tid, før agentlicensen kan komme alvorligt i farezonen.

For i DBUs cirkulære nummer 117, som omhandler reglement for fodboldagenter, står der klart og tydeligt under paragraf 4 stk. 3:

”Fodboldagenter skal være registrerede eller lade sig registrere i registreringssystemet, når de påbegynder deres virke. En fysisk person kan kun blive registreret som fodboldagent hos DBU, hvis han er myndig, har eller kan få udstedt en ren straffeattest og efter DBUs vurdering har et godt omdømme”.

Alan Hvedehaves livens som fodboldagent må nu være i farezonen, efter han er dømt for skatte- og momssvindel.

På DBUs hjemmeside fremgår det således, at Alan Hvedehave repræsenterer agentfirmaet Pro Athletes.

Med den aktuelle dom ser det svært ud for Alan Hvedehave at fortsætte som fodboldagent hos Pro Athletes, som drives af hans nære samarbejdspartner, Simon Friis.

For i firmareglerne for agenter gælder præcis de samme regler om, at man skal have en ren straffeattest og et godt omdømme for at arbejde i en agentvirksomhed.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer for at få et svar på om Alan Hvedehave kan fortsætte som registreret agent hos DBU.

Han oplyser, at DBU først mandag har mulighed for at svare på spørgsmål, da unionen er ferieramt i denne uge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

