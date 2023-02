Dansk topagent fyret

Samarbejdet mellem fodboldagenten Simon Friis og den svindeldømte fodboldagent, Alan Hvedehave er stoppet øjeblikkeligt.

Simon Friis vil ikke længere samarbejde sammen med en af sine tætte allierede gennem flere år.

Det sker efter, at Alan Hvedehave for nylig fik en dom for skatte- og momssvindel for et beløb på 3,1 mio. kr.

I en SMS besked til Ekstra Bladet, skriver Simon Friis:

'Hos Pro Athletes har vi efter sagen og efter dommen faldt, besluttet, at vores samarbejde med Alan Hvedehave ophører med øjeblikkelig virkning. Alan er en enormt dygtig agent, og hans kompetencer vil blive savnet, men det kommer desværre ikke til at ændre på vores beslutning', skriver Simon Friis i en SMS til Ekstra Bladet.

Der har været tale om et mangeårigt samarbejde mellem Simon Friis og Alan Hvedehave, hvor de har arbejdet tæt sammen om mange handler på fodboldfronten, men det samarbejde er nu fortid.

Den jurauddannede Simon Friis driver agentfirmaet Pro Athletes, og for kort tid siden oprettede han et nyt firma, Nine Group, i tæt samarbejde med Poul Carmes, hvor de repræsenterer mere end 40 spillere.

Tidligere på ugen fik Alan Hvedehave frataget sin agentlicens af DBU, fordi man skal have en ren straffeattest for at være fodboldagent i Danmark.

DBU's regler for dem, der driver agentvirksomhed er også meget klare: Man skal både have et godt omdømme og en ren straffeattest. Samtidig skal man erklære, at selskabet og nærtstående personer i form af ejere, aktionærer og bestyrelsesmedlemmer har et godt omdømme.

Ifølge DBU's regler kan man ikke være straffet og samtidig i besiddelse af en agentlicens.

Derfor må Alan Hvedehave ikke længere repræsentere spillere.

Nine Group, som Simon Friis og Poul Carmes står bag, repræsenterer blandt andre Jens Odgaard, Emil Friis og Mikkel Desler, der optræder i udlandet.

Alan Hvedehave var med i handlen, da Rafael van der Vaart kom til FC Midtjylland. Nu har han ingen agentlicens længere. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Ingen kommentarer

Ekstra Bladet fik efter flere dages forgæves forsøg fat i Alan Hvedehave på telefonen. Men det blev en kort fornøjelse.

Goddag, det er Mads Wehlast fra Ekstra Bladet. Jeg vil spørge dig til den dom, du har fået for nylig. Hvad tænker du…

- Jeg har ingen kommentarer. Og så blev røret smidt på og forbindelsen afbrudt.

Alan Hvedehave har samtidig med dommen nu altså både fået frataget sin licens og er blevet droppet af sin tætte samarbejdspartner, Simon Friis.

Det var retten i Helsingør, der fældede dom over Alan Hvedehave, hvor sagen blev kørt som en tilståelsessag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix.

I dommen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at Alan Hvedehave har begået både skatte- og momssvindlen med vilje. Samtlige 12 forhold, han er dømt for, er sket med forsæt.

I forbindelse med retssagen var der tale om en tilståelsessag, hvor han erkendte sig skyldig i alle forhold. Alan Hvedehave fik en betinget dom på ét år og tre måneders fængsel samt en bøde på 3,1 millioner kroner.

Han skal dog kun afsone dommen, hvis han begår kriminalitet indenfor de kommende to år.

