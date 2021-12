Dansk fodbold ... 7. dec. 2021 kl. 15:24 Gem artikel Ups! Denne funktion kræver en gratis konto ... ... så vi kan gemme denne artikel for dig. Opret konto Log ind

Dansk toptræner skal opereres for kræft

Cheftræneren for HB Køges kvindehold og den tidligere frontfigur for kvindelandsholdet, Søren Randa-Boldt, skal inden længe opereres for tyktarmskræft