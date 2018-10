Dansk traditionsklub reagerer på sjælden straf: 'Dommen er hård'

Se også: Dansk traditionsklub slagtes for regelbrud: Fratrækkes 18 point

Tidligere på mandagen blev den stolte traditionsklub B1909 straffet med en bøde på 50.000 kroner og en pointstraf på hele 18 point for at have overtrådt reglerne for amatørfodbold i perioden fra 2012 til 2017.

Da Ekstra Bladet søgte en kommentar tidligere på aftenen, der henviste klubben til et møde, og at der ville komme en udmelding senere. Nu reagerer klubben så på straffen og tager dommen fra 'Fodboldens Disciplinærinstans' til efterretning.

- B1909 er gennem længere tid blevet undersøgt af flere instanser, herunder SKAT, Odense Kommune og DBU. Vi har ligesom de nævnte aktører kun interesse i at eventuelle uregelmæssigheder justeres ind og rettes op, og derfor har vi gennem de seneste mange måneder brugt uendelige timer af vores frivillige arbejdskraft på, at understøtte processen, lyder det.

- Undervejs er vi blevet frikendt i forhold til de kommunale midler til vores fodboldskole, mens vi modsat har måttet konstatere, at der særligt i de tidlige år fra 2012 og frem, har været arbejdsgange der helt korrekt er blevet anfægtet af SKAT.

- Det er med baggrund i disse at DBU har truffet sin afgørelse, og selvom vi umiddelbart finder straffen hård, vælger vi at bruge den som afsæt til en fremtid med en ren tavle.

- Vi har gennem længere tid arbejdet målrettet på at bringe alle forhold i orden, og det er derfor også glædeligt at konstatere, at DBU også anerkender dette i deres melding, lyder det.

Straffen skyldes, at B1909 har brugt skattefri befordringsgodtgørelse til flere af klubbens spillere i den femårige periode. I alt skal spillerne have fået udbetalt 1.089.524,97 kroner i befordringsgodtgørelse, fordi de angiveligt også fungerede som trænere i klubben sideløbende med deres rolle som spillere.

Klubbens ledelse og spillertruppen har brugt mandagen på at bearbejde dommen.

- Og meldingen er klar og tydelig: Med dommen visker vi tavlen ren én gang for alle, og rykker om muligt endnu tættere sammen. Spillerne har mandag aften givet klart udtryk for, at de i fællesskab vil kæmpe for at hente de tabte point ind igen, så klubben står med det bedst mulige udgangspunkt inden vinterpausen, lyder det.

B1909 forklarer, at de ikke her yderligere kommentarer til sagen, men intet tyder altså på, at de agter at anke dommen.

Fynboerne vandt det danske mesterskab i 1959 og 1964, men spiller nu i Danmarksserien. Straffen på 18 point er delt op over to sæsoner, så de mister ni point denne sæson og ni point næste sæson. Med de mistede point ryger de nu ned i bunden af Danmarksserien og får svært ved at komme tilbage til divisionerne foreløbig.

