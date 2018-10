Dansk traditionsklub slagtes for regelbrud: Fratrækkes 18 point

Danmarksserieklubben B1909 får fratrukket 18 point og en bøde på 50.000 kroner for at have overtrådt DBU's regler

Den fynske Danmarksserieklub B1909 har fået et ordentligt drag over nakken.

Klubben er således blevet fratrukket ni point i indeværende sæson og ni point i næste sæson for at have overtrådt DBU amatørbestemmelser fra 2012 til 2017.

Derudover idømmes de en bøde på 50.000 kroner. Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans på DBU's hjemmeside.

Straffen skyldes, at B1909 har brugt skattefri befordringsgodtgørelse til flere af klubbens spillere i den femårige periode. I alt skal spillerne have fået udbetalt 1.089.524,97 kroner i befordringsgodtgørelse, fordi de angiveligt også fungerede som trænere i klubben sideløbende med deres rolle som spillere.

SKAT har undersøgt sagen og medgiver, at størstedelen af spillerne har fungeret som trænere, men det har altså ikke fået disciplinærinstansen til at se mildt på sagen.

'Fodboldens Disciplinærinstans fastslår, at når vederlag af denne art ikke udbetales af klubben, men af en tredjepart, som det er tilfældet med kørselsgodtgørelser, og når det er forklædt som en skattefri godtgørelse, foreligger der en omgåelse af DBU’s amatørbestemmelser.'

'Disciplinærinstansen er af den opfattelse, at de beløb, spillerne har modtaget, i realiteten ikke har været godtgørelse for kørsel eller lignende i klubbens tjeneste, men vederlag for at spille fodbold i B1909', lyder det.

I kendelsen kaldes metoden for usportslig og illoyal adfærd. Særligt fordi der er tale om længerevarende og systematisk overtrædelse af reglerne. Hele kendelsen kan læse i sin fulde længde her.

Straffen sender B1909 et godt stykke ned i tabellen. Inden pointreduktionen lå klubben nummer syv i Danmarksseriens pulje tre med 13 point. I stedet kan de fremover dele sidstepladsen med VIborg FF, der har fire point for ti kampe.

Det er langt fra første gang, at den slags sager ser dagens lys. Så sent som sidste år blev 2. divisionsklubben Odder snuppet i en lignende sag. Den kan du læse mere om her: Se også: Pengesnyd: 2. divisionsklub fratrukket 12 point og tildelt stor bøde

