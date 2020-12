Dansk traditionsklub solgt

Tyske Fabian Ernst og ghanesiske Alexander Quaye har solgt den sydsjællandske fodboldklub Næstved til en kreds af lokale personer.

Det bekræfter Næstved-direktør Peter Nielsen over for det regionale medie sn.dk.

- Fabian ønskede at komme videre, så han gav mig carte blanche til at finde en løsning. Det er så endt med, at vi har samlet en lokal ejerkreds fra både erhvervslivet og privatpersoner, hvilket jeg mener, er et stærkt signal at sende. Det er ikke tilfældigt plukkede folk.

- Det er folk med grønne hjerter, og det har været vigtigt at finde nogen, der kan se sig selv i det her i lang tid, siger Peter Nielsen.

Ifølge sn.dk fortsætter Peter Nielsen formentlig som direktør. Han er en af initiativtagerne til overtagelsen og dermed også medejer.

Fabian Ernst og Alexander Quaye overtog klubben i januar 2019, og med en fjerdeplads i første sæson i den næstbedste række var der lovende takter.

Alligevel blev cheftræner Michael Hemmingsen og administrerende direktør Jacob 'Gaxe' Gregersen fyret, og i den efterfølgende sæson rykkede holdet ned med et brag.

Undervejs har klubben skiftet flittigt ud på trænerposten, og siden Hemmingsen har fem forskellige trænere haft ansvaret for holdet.

Siden august i år har portugisiske Pedro Hipólito stået i spidsen for Næstved, som i øjeblikket indtager en fjerdeplads i den ene halvdel af 2. Division.